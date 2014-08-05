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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Ротерхэм - Лестер
Ротерхэм - Лестер: обзор матча 05 августа 2014
Ротерхэм
05.08.2014, вторник, 22:45
Товарищеские матчи
1 : 3
Завершен
Лестер
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ротерхэм - Лестер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
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- : -
21.11.2026
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Англия. Вторая лига, 14 тур
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31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
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Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
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Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
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21.11.2026
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31.10.2026
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20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
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2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
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