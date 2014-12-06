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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Камбур - НАК Бреда
Камбур - НАК Бреда: обзор матча 06 декабря 2014
Камбур
06.12.2014, суббота, 21:45
Голландия. Эредивизие, 15 тур
0 : 1
Завершен
НАК Бреда
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Камбур - НАК Бреда
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
- : -
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Зволле
0 : 1
11.10.2026
Камбур
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
3 : 3
17.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
НАК Бреда
2 : 0
10.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
2 : 0
02.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
НАК Бреда
0 : 2
25.04.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фортуна
1 : 1
12.04.2026
НАК Бреда
Информация о матче
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НАК Бреда
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
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17 октября
«Зволле» – «Камбюр»: кто победит в матче 8 тура Высшей лиги Нидерландов 2026/2027
10 октября
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11 сентября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Камбур» – «АЗ Алкмар»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Зволле» – «Камбюр»: кто победит в матче 8 тура Высшей лиги Нидерландов 2026/2027
10 октября
«Ден Хааг» – «Камбюр»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
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«НАК» – «Фейеноорд»: прогноз и ставки на матч 8 марта 2026 с коэффициентом 1.8
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«Телстар» – «НАК»: прогноз и ставки на матч 27 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
26 февраля
«НАК» – «Волендам»: прогноз и ставки на матч 21 февраля 2026 с коэффициентом 1.70
20 февраля
«НАК» – «Экселсиор»: прогноз и ставки на матч 6 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
5 февраля
НАК – «Твенте»: прогноз и ставки на матч 30 января 2026 с коэффициентом 1.43
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