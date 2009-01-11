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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Сампдория
Удинезе - Сампдория: обзор матча 11 января 2009
Удинезе
11.01.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 1
Завершен
Сампдория
62'
М. Домицци
57'
Д. Дельвеккио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Сампдория
Замена
️️️️
М. Падалино
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
Ф. Квальярелла
Замена
А. Паломбо
️️️️
П. Саммарко
Замена
К. Асамоа
️️️️
Ф. Тиссоне
ГОЛ! 1:1!
М. Домицци
Желтая карточка
С. Луккини
Желтая карточка
Д. Дельвеккио
ГОЛ! 0:1!
Д. Дельвеккио
Замена
Д. Паскуале
️️️️
А. Лукович
Желтая карточка
П. Саммарко
19'
Замена
Р. Циглер
️️️️
У. Кампаньяро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
10
Кристиан Ободо
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Сампдория
12
Лука Кастеллацци
ВР
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
0
Даниеле Франческини
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Сампдория
83
Антонио Миранте
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
32
Эмилиано Бонаццоли
ЦФ
4-4-2
1
Ханданович
3
Лукович
6
Домицци
35
Кода
46
Ферронетти
3
Пепе
10
Ободо
10
Д'Агостино
12
Тиссоне
27
Квальярелла
10
Ди Натале
3-2-3-2
12
Кастеллацци
5
Гастальделло
14
Кампаньяро
17
Луккини
18
Станкявичус
20
Аккарди
0
Франческини
23
Саммарко
82
Дельвеккио
99
Кассано
20
Беллуччи
3
Лукович
26
Паскуале
26
Паскуале
3
Лукович
12
Тиссоне
27
Асамоа
27
Асамоа
12
Тиссоне
27
Квальярелла
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
27
Квальярелла
14
Кампаньяро
3
Циглер
3
Циглер
14
Кампаньяро
23
Саммарко
17
Паломбо
17
Паломбо
23
Саммарко
4
Падалино
4
Падалино
Остались в запасе
Удинезе
Сампдория
22
Эмануэле Беларди
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
32
Эмилиано Бонаццоли
ЦФ
83
Антонио Миранте
ВР
27
Даниэле Дессена
ЦП
Остались в запасе
22
Эмануэле Беларди
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Остались в запасе
32
Эмилиано Бонаццоли
ЦФ
83
Антонио Миранте
ВР
27
Даниэле Дессена
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Удинезе - Сампдория
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Удинезе Арена
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