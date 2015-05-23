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Судьи
Главный судья:
Максим Перезва (Раменское)

Краснодар (мол) - Ростов (мол)

23.05.2015, Суббота, 17:45 мск Краснодар, стадион Академии ФК "Краснодар" Россия. Молодежное первенство, 29 тур Краснодар (мол) - Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
4 тур
16 августа, суббота 18:00 Ростов (мол) 2:0 Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
24 тур
5 апреля, суббота 17:00 Краснодар (мол) 0:1 Ростов (мол)
2 тур
20 июля, суббота 18:30 Ростов (мол) 0:1 Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
19 тур
6 декабря, четверг 13:00 Ростов (мол) 1:0 Краснодар (мол)
5 тур
17 августа, пятница 18:00 Краснодар (мол) 1:2 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа B
Второй этап, 9 тур
15 апреля, воскресенье 14:00 Ростов (мол) 2:2 Краснодар (мол)
Второй этап, 3 тур
3 марта, суббота 15:00 Краснодар (мол) 0:1 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
27 тур
14 октября, пятница 15:00 Краснодар (мол) 4:0 Ростов (мол)
12 тур
9 июня, четверг 17:00 Ростов (мол) 1:0 Краснодар (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо М (мол) 30 21 4 5 74:29 +45 67
2. Спартак М (мол) 30 18 5 7 55:36 +19 59
3. Рубин (мол) 30 15 6 9 54:36 +18 51
4. Арсенал Т (мол) 30 14 8 8 49:37 +12 50
5. Мордовия (мол) 30 14 6 10 34:31 +3 48
6. Локомотив (мол) 30 14 5 11 65:50 +15 47
7. Академия Кубань 30 14 5 11 42:34 +8 47
8. Ростов (мол) 30 14 4 12 42:37 +5 46
9. Зенит (мол) 30 13 5 12 45:42 +3 44
10. Амкар (мол) 30 12 5 13 39:45 -6 41
11. ЦСКА (мол) 30 11 8 11 49:34 +15 41
12. Урал (мол) 30 10 6 14 35:52 -17 36
13. Краснодар (мол) 30 10 4 16 37:57 -20 34
14. 30 7 5 18 30:63 -33 26
15. Уфа (мол) 30 5 9 16 28:50 -22 24
16. Ахмат (мол) 30 3 5 22 18:63 -45 14
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