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Судьи
Главный судья:
Виталий Фаустов (Старый Оскол)

Ростов (мол) - Ахмат (мол)

01.05.2015, Пятница, 14:00 мск Азов, стадион СК "СДЮШОР-9" Россия. Молодежное первенство, 26 тур Ростов (мол) - Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
9 тур
28 сентября, воскресенье 15:00 Ахмат (мол) 0:2 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
25 тур
11 апреля, пятница 13:00 Ахмат (мол) 3:0 Ростов (мол)
1 тур
14 июля, воскресенье 18:30 Ростов (мол) 0:1 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
25 тур
21 апреля, воскресенье 14:00 Ростов (мол) 2:0 Ахмат (мол)
11 тур
4 октября, четверг 18:00 Ахмат (мол) 4:1 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа B
Второй этап, 11 тур
26 апреля, четверг 17:00 Ростов (мол) 1:0 Ахмат (мол)
Второй этап, 5 тур
17 марта, суббота 11:00 Ахмат (мол) 2:1 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
21 тур
19 августа, пятница 18:00 Ахмат (мол) 0:2 Ростов (мол)
6 тур
22 апреля, пятница 00:00 Ростов (мол) 1:2 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
16 тур
5 августа, четверг 19:00 Ростов (мол) 2:0 Ахмат (мол)
2 тур
19 марта, пятница 12:00 Ахмат (мол) 0:0 Ростов (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
25 тур
17 октября, суббота 12:00 Ахмат (мол) 2:2 Ростов (мол)
11 тур
29 мая, пятница 17:00 Ростов (мол) 3:2 Ахмат (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо М (мол) 30 21 4 5 74:29 +45 67
2. Спартак М (мол) 30 18 5 7 55:36 +19 59
3. Рубин (мол) 30 15 6 9 54:36 +18 51
4. Арсенал Т (мол) 30 14 8 8 49:37 +12 50
5. Мордовия (мол) 30 14 6 10 34:31 +3 48
6. Локомотив (мол) 30 14 5 11 65:50 +15 47
7. Академия Кубань 30 14 5 11 42:34 +8 47
8. Ростов (мол) 30 14 4 12 42:37 +5 46
9. Зенит (мол) 30 13 5 12 45:42 +3 44
10. Амкар (мол) 30 12 5 13 39:45 -6 41
11. ЦСКА (мол) 30 11 8 11 49:34 +15 41
12. Урал (мол) 30 10 6 14 35:52 -17 36
13. Краснодар (мол) 30 10 4 16 37:57 -20 34
14. 30 7 5 18 30:63 -33 26
15. Уфа (мол) 30 5 9 16 28:50 -22 24
16. Ахмат (мол) 30 3 5 22 18:63 -45 14
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