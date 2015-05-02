Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Алексей Сальников (Краснодар)

Академия Кубань - Динамо (мол)

02.05.2015, Суббота, 14:30 мск Каспийск, стадион Труд Россия. Молодежное первенство, 26 тур Академия Кубань - Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
9 тур
27 сентября, суббота 16:00 Динамо (мол) 3:1 Академия Кубань
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
21 тур
14 марта, пятница 14:00 Академия Кубань 0:3 Динамо (мол)
13 тур
19 октября, суббота 16:00 Динамо (мол) 1:2 Академия Кубань
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
21 тур
15 марта, пятница 14:00 Академия Кубань 0:1 Динамо (мол)
7 тур
1 сентября, суббота 15:00 Динамо (мол) 5:0 Академия Кубань
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа A
Второй этап, 14 тур
12 мая, суббота 15:00 Академия Кубань 1:5 Динамо (мол)
Второй этап, 1 тур
19 ноября, суббота 14:30 Динамо (мол) 2:2 Академия Кубань
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
19 тур
5 августа, пятница 16:00 Академия Кубань 3:1 Динамо (мол)
4 тур
8 апреля, пятница 16:00 Динамо (мол) 5:1 Академия Кубань
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
26 тур
24 октября, суббота 14:00 Академия Кубань 0:2 Динамо (мол)
12 тур
12 июня, пятница 16:00 Динамо (мол) 2:0 Академия Кубань
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо М (мол) 30 21 4 5 74:29 +45 67
2. Спартак М (мол) 30 18 5 7 55:36 +19 59
3. Рубин (мол) 30 15 6 9 54:36 +18 51
4. Арсенал Т (мол) 30 14 8 8 49:37 +12 50
5. Мордовия (мол) 30 14 6 10 34:31 +3 48
6. Локомотив (мол) 30 14 5 11 65:50 +15 47
7. Академия Кубань 30 14 5 11 42:34 +8 47
8. Ростов (мол) 30 14 4 12 42:37 +5 46
9. Зенит (мол) 30 13 5 12 45:42 +3 44
10. Амкар (мол) 30 12 5 13 39:45 -6 41
11. ЦСКА (мол) 30 11 8 11 49:34 +15 41
12. Урал (мол) 30 10 6 14 35:52 -17 36
13. Краснодар (мол) 30 10 4 16 37:57 -20 34
14. 30 7 5 18 30:63 -33 26
15. Уфа (мол) 30 5 9 16 28:50 -22 24
16. Ахмат (мол) 30 3 5 22 18:63 -45 14
...
  • Читайте нас: 