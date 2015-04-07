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Судьи
Главный судья:
Сергей Чебан (Москва)

ЦСКА (мол) - Динамо (мол)

07.04.2015, Вторник, 12:00 мск Москва, стадион Октябрь Россия. Молодежное первенство, 22 тур ЦСКА (мол) - Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
13 тур
8 ноября, суббота 16:00 Динамо (мол) 1:2 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
20 тур
8 марта, суббота 14:00 Динамо (мол) 1:0 ЦСКА (мол)
12 тур
15 ноября, пятница 13:00 ЦСКА (мол) 0:3 Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
24 тур
11 апреля, четверг 14:00 Динамо (мол) 1:0 ЦСКА (мол)
10 тур
29 сентября, суббота 14:00 ЦСКА (мол) 0:1 Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа A
Второй этап, 10 тур
20 апреля, пятница 14:00 Динамо (мол) 3:2 ЦСКА (мол)
Второй этап, 4 тур
8 марта, четверг 12:00 ЦСКА (мол) 0:3 Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
23 тур
9 сентября, пятница 17:00 ЦСКА (мол) 2:0 Динамо (мол)
8 тур
7 мая, суббота 13:45 Динамо (мол) 0:0 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
16 тур
26 октября, вторник 14:00 Динамо (мол) 3:0 ЦСКА (мол)
2 тур
20 марта, суббота 14:00 ЦСКА (мол) 0:3 Динамо (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
22 тур
19 сентября, суббота 14:00 ЦСКА (мол) 2:2 Динамо (мол)
8 тур
9 мая, суббота 16:00 Динамо (мол) 2:1 ЦСКА (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо М (мол) 30 21 4 5 74:29 +45 67
2. Спартак М (мол) 30 18 5 7 55:36 +19 59
3. Рубин (мол) 30 15 6 9 54:36 +18 51
4. Арсенал Т (мол) 30 14 8 8 49:37 +12 50
5. Мордовия (мол) 30 14 6 10 34:31 +3 48
6. Локомотив (мол) 30 14 5 11 65:50 +15 47
7. Академия Кубань 30 14 5 11 42:34 +8 47
8. Ростов (мол) 30 14 4 12 42:37 +5 46
9. Зенит (мол) 30 13 5 12 45:42 +3 44
10. Амкар (мол) 30 12 5 13 39:45 -6 41
11. ЦСКА (мол) 30 11 8 11 49:34 +15 41
12. Урал (мол) 30 10 6 14 35:52 -17 36
13. Краснодар (мол) 30 10 4 16 37:57 -20 34
14. 30 7 5 18 30:63 -33 26
15. Уфа (мол) 30 5 9 16 28:50 -22 24
16. Ахмат (мол) 30 3 5 22 18:63 -45 14
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