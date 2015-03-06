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Судьи
Главный судья:
Сергей Смирнов (Кисловодск)

Ахмат (мол) - ЦСКА (мол)

06.03.2015, Пятница, 12:00 мск Грозный, стадион им. С.Билимханова Россия. Молодежное первенство, 18 тур Ахмат (мол) - ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
3 тур
12 августа, вторник 11:00 ЦСКА (мол) 5:0 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
16 тур
9 ноября, суббота 13:00 ЦСКА (мол) 2:0 Ахмат (мол)
11 тур
27 сентября, пятница 16:00 Ахмат (мол) 2:1 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
27 тур
3 мая, пятница 12:00 ЦСКА (мол) 3:2 Ахмат (мол)
13 тур
27 октября, суббота 14:00 Ахмат (мол) 2:2 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
27 тур
14 октября, пятница 14:00 ЦСКА (мол) 5:0 Ахмат (мол)
12 тур
9 июня, четверг 17:00 Ахмат (мол) 2:4 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
24 тур
16 октября, суббота 14:00 Ахмат (мол) 3:1 ЦСКА (мол)
10 тур
9 мая, воскресенье 14:00 ЦСКА (мол) 5:1 Ахмат (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
27 тур
29 октября, четверг 15:00 ЦСКА (мол) 2:0 Ахмат (мол)
13 тур
10 июля, пятница 18:00 Ахмат (мол) 4:3 ЦСКА (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо М (мол) 30 21 4 5 74:29 +45 67
2. Спартак М (мол) 30 18 5 7 55:36 +19 59
3. Рубин (мол) 30 15 6 9 54:36 +18 51
4. Арсенал Т (мол) 30 14 8 8 49:37 +12 50
5. Мордовия (мол) 30 14 6 10 34:31 +3 48
6. Локомотив (мол) 30 14 5 11 65:50 +15 47
7. Академия Кубань 30 14 5 11 42:34 +8 47
8. Ростов (мол) 30 14 4 12 42:37 +5 46
9. Зенит (мол) 30 13 5 12 45:42 +3 44
10. Амкар (мол) 30 12 5 13 39:45 -6 41
11. ЦСКА (мол) 30 11 8 11 49:34 +15 41
12. Урал (мол) 30 10 6 14 35:52 -17 36
13. Краснодар (мол) 30 10 4 16 37:57 -20 34
14. 30 7 5 18 30:63 -33 26
15. Уфа (мол) 30 5 9 16 28:50 -22 24
16. Ахмат (мол) 30 3 5 22 18:63 -45 14
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