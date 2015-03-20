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Судьи
Главный судья:
Даниил Дресвянников (Киров)

Арсенал Т (мол) - ЦСКА (мол)

20.03.2015, Пятница, 14:00 мск Косая Гора, стадион ДЮСШ "Арсенал" Россия. Молодежное первенство, 20 тур Арсенал Т (мол) - ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
7 тур
12 сентября, пятница 12:00 ЦСКА (мол) 4:1 Арсенал Т (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо М (мол) 30 21 4 5 74:29 +45 67
2. Спартак М (мол) 30 18 5 7 55:36 +19 59
3. Рубин (мол) 30 15 6 9 54:36 +18 51
4. Арсенал Т (мол) 30 14 8 8 49:37 +12 50
5. Мордовия (мол) 30 14 6 10 34:31 +3 48
6. Локомотив (мол) 30 14 5 11 65:50 +15 47
7. Академия Кубань 30 14 5 11 42:34 +8 47
8. Ростов (мол) 30 14 4 12 42:37 +5 46
9. Зенит (мол) 30 13 5 12 45:42 +3 44
10. Амкар (мол) 30 12 5 13 39:45 -6 41
11. ЦСКА (мол) 30 11 8 11 49:34 +15 41
12. Урал (мол) 30 10 6 14 35:52 -17 36
13. Краснодар (мол) 30 10 4 16 37:57 -20 34
14. 30 7 5 18 30:63 -33 26
15. Уфа (мол) 30 5 9 16 28:50 -22 24
16. Ахмат (мол) 30 3 5 22 18:63 -45 14
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