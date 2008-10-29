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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Палермо
Лечче - Палермо: обзор матча 29 октября 2008
Лечче
29.10.2008, среда, 22:30
Италия. Серия А, 9 тур
1 : 1
Завершен
Палермо
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Статистика матча Лечче - Палермо
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0
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Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
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Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
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Асколи
1 : 1
06.11.2026
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Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
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