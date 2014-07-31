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Лига Европы 2026/2027
Реал Сосьедад - Абердин
Реал Сосьедад - Абердин: обзор матча 31 июля 2014
Реал Сосьедад
31.07.2014, четверг, 22:30
Лига Европы, 3 раунд
2 : 0
Ответный матч – 3 : 2
Завершен
Абердин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Реал Сосьедад - Абердин
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0
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Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
- : -
21.11.2026
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Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Абердин
0 : 1
11.10.2026
Сент-Джонстон
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