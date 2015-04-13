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Судьи
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва (Пуэнтедеуме)

Валенсия - Леванте

13.04.2015, Понедельник, 21:30 мск Валенсия, стадион Месталья Испания. Примера, 31 тур Валенсия - Леванте
Испания. Примера (2014/2015)
12 тур
23 ноября, воскресенье 19:00 Леванте 2:1 Валенсия
Испания. Примера (2013/2014)
37 тур
10 мая, суббота 23:59 Леванте 2:0 Валенсия
18 тур
4 января, суббота 23:00 Валенсия 2:0 Леванте
Испания. Примера (2012/2013)
26 тур
3 марта, воскресенье 01:00 Валенсия 2:2 Леванте
7 тур
7 октября, воскресенье 14:00 Леванте 1:0 Валенсия
Испания. Примера (2011/2012)
31 тур
1 апреля, воскресенье 20:00 Валенсия 1:1 Леванте
12 тур
6 ноября, воскресенье 01:00 Леванте 0:2 Валенсия
Испания. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
ответный матч		 27 января, пятница 00:30 Леванте 0:3 Валенсия
Испания. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
первый матч		 20 января, пятница 00:30 Валенсия 4:1 Леванте
Испания. Примера (2010/2011)
37 тур
15 мая, воскресенье 23:00 Валенсия 0:0 Леванте
18 тур
9 января, воскресенье 23:00 Леванте 0:1 Валенсия
Испания. Примера (2007/2008)
37 тур
11 мая, воскресенье 23:00 Леванте 1:5 Валенсия
18 тур
6 января, воскресенье 19:00 Валенсия 0:0 Леванте
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 30 4 4 110:21 +89 94
2. Реал 38 30 2 6 118:38 +80 92
3. Атлетико М 38 23 9 6 67:29 +38 78
4. Валенсия 38 22 11 5 70:32 +38 77
5. Севилья 38 23 7 8 71:45 +26 76
6. Вильярреал 38 16 12 10 48:37 +11 60
7. Атлетик Б 38 15 10 13 42:41 +1 55
8. Сельта 38 13 12 13 47:44 +3 51
9. Малага 38 14 8 16 42:48 -6 50
10. Эспаньол 38 13 10 15 47:51 -4 49
11. Райо Вальекано 38 15 4 19 46:68 -22 49
12. Реал Сосьедад 38 11 13 14 44:51 -7 46
13. Эльче 38 11 8 19 35:62 -27 41
14. Леванте 38 9 10 19 34:67 -33 37
15. Хетафе 38 10 7 21 33:64 -31 37
16. Депортиво 38 7 14 17 35:60 -25 35
17. Гранада 38 7 14 17 29:64 -35 35
18. Эйбар 38 9 8 21 34:55 -21 35
19. Альмерия 38 8 8 22 35:64 -29 32
20. Кордоба 38 3 11 24 22:68 -46 20
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