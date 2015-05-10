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Судьи
Главный судья:
Анатолий Абдула (Харьков)

Днепр - Заря

10.05.2015, Воскресенье, 19:30 мск Днепропетровск, стадион Днепр-Арена Украина. Премьер-Лига, 23 тур Днепр - Заря
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
10 тур
6 декабря, суббота 18:00 Заря 2:1 Днепр
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
18 тур
1 декабря, воскресенье 15:30 Заря 3:0 Днепр
3 тур
27 июля, суббота 20:30 Днепр 1:3 Заря
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
27 тур
3 мая, пятница 19:00 Днепр 1:1 Заря
12 тур
20 октября, суббота 18:00 Заря 3:0 Днепр
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
24 тур
24 марта, суббота 19:30 Днепр 3:1 Заря
9 тур
11 сентября, воскресенье 16:00 Заря 2:0 Днепр
Украина. Премьер-Лига (2010/2011)
28 тур
7 мая, суббота 15:00 Заря 0:1 Днепр
13 тур
17 октября, воскресенье 19:00 Днепр 1:1 Заря
Украина. Датагруп Кубок (2010/2011)
1/4 финала
10 ноября, среда 14:00 Заря 1:1
(4:5)п		 Днепр
Чемпионат Украины (2009/2010)
18 тур
28 февраля, воскресенье 17:00 Днепр 2:2 Заря
3 тур
1 августа, суббота 19:00 Заря 0:1 Днепр
Чемпионат Украины (2008/2009)
30 тур
26 мая, вторник 19:00 Заря 2:0 Днепр
15 тур
16 ноября, воскресенье 19:00 Днепр 1:1 Заря
Чемпионат Украины (2007/2008)
21 тур
16 марта, воскресенье 17:00 Днепр 1:0 Заря
6 тур
19 августа, воскресенье 17:00 Заря 0:1 Днепр
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо К 26 20 6 0 65:12 +53 66
2. Шахтер Дн 26 17 5 4 71:21 +50 56
3. Днепр Дп 26 16 6 4 47:17 +30 54
4. Заря 26 13 6 7 40:31 +9 45
5. Ворскла 26 11 9 6 35:22 +13 42
6. Металлист 25 8 11 6 33:33 0 35
7. Металлург Д 26 6 10 10 27:38 -11 28
8. Олимпик Дн 26 7 5 14 24:64 -40 26
9. Металлург З 26 6 8 12 20:40 -20 26
10. Волынь 26 9 7 10 39:43 -4 25
11. Черноморец Од 25 3 11 11 15:31 -16 20
12. Говерла 26 3 10 13 22:47 -25 19
13. Карпаты * 26 5 9 12 22:31 -9 15
14. Мариуполь 26 3 5 18 25:55 -30 14
* - Карпаты: снято 9
Карпаты: снято 6
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Карпаты: снято 3
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Волынь: снято 9
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