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Судьи
Главный судья:
Сергей Лисенчук (Киев)

Днепр - Мариуполь

26.04.2015, Воскресенье, 17:00 мск Днепропетровск, стадион Днепр-Арена Украина. Премьер-Лига, 21 тур Днепр - Мариуполь
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
8 тур
5 октября, воскресенье 15:00 Мариуполь 0:1 Днепр
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
17 тур
23 ноября, суббота 21:30 Днепр 3:1 Мариуполь
2 тур
19 июля, пятница 21:45 Мариуполь 0:2 Днепр
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
30 тур
26 мая, воскресенье 17:00 Днепр 7:0 Мариуполь
15 тур
11 ноября, воскресенье 16:00 Мариуполь 0:0 Днепр
Украина. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
31 октября, среда 20:30 Днепр 2:0 Мариуполь
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
19 тур
4 декабря, воскресенье 15:30 Мариуполь 3:2 Днепр
4 тур
30 июля, суббота 20:30 Днепр 3:0 Мариуполь
Украина. Премьер-Лига (2010/2011)
18 тур
21 ноября, воскресенье 20:00 Днепр 2:0 Мариуполь
3 тур
24 июля, суббота 21:00 Мариуполь 1:5 Днепр
Чемпионат Украины (2009/2010)
29 тур
5 мая, среда 20:00 Днепр 4:1 Мариуполь
14 тур
22 ноября, воскресенье 19:00 Мариуполь 0:3 Днепр
Чемпионат Украины (2008/2009)
20 тур
14 марта, суббота 19:00 Днепр 0:0 Мариуполь
5 тур
17 августа, воскресенье 18:00 Мариуполь 1:2 Днепр
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо К 26 20 6 0 65:12 +53 66
2. Шахтер Дн 26 17 5 4 71:21 +50 56
3. Днепр Дп 26 16 6 4 47:17 +30 54
4. Заря 26 13 6 7 40:31 +9 45
5. Ворскла 26 11 9 6 35:22 +13 42
6. Металлист 25 8 11 6 33:33 0 35
7. Металлург Д 26 6 10 10 27:38 -11 28
8. Олимпик Дн 26 7 5 14 24:64 -40 26
9. Металлург З 26 6 8 12 20:40 -20 26
10. Волынь 26 9 7 10 39:43 -4 25
11. Черноморец Од 25 3 11 11 15:31 -16 20
12. Говерла 26 3 10 13 22:47 -25 19
13. Карпаты * 26 5 9 12 22:31 -9 15
14. Мариуполь 26 3 5 18 25:55 -30 14
* - Карпаты: снято 9
Карпаты: снято 6
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Карпаты: снято 3
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Волынь: снято 9
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