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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Сендерийск
Нордшелланд - Сендерийск: обзор матча 18 октября 2014
Нордшелланд
18.10.2014, суббота, 19:00
Дания. Суперлига, 11 тур
2 : 3
Завершен
Сендерийск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Нордшелланд - Сендерийск
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
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1 : 6
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2 : 0
05.11.2026
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Сендерийск
0 : 2
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5 : 1
25.10.2026
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Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Орхус
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