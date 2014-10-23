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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Сатурн - Зенит-2
Сатурн - Зенит-2: обзор матча 23 октября 2014
Сатурн
23.10.2014, четверг, 19:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 17 тур
1 : 0
Завершен
Зенит-2
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Матчи команд
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Сатурн
1 : 3
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03.10.2026
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17.10.2026
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Иртыш
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
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Информация о матче
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