Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Сент-Этьен
Ренн - Сент-Этьен: обзор матча 11 апреля 2009
Ренн
11.04.2009, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 31 тур
1 : 0
Завершен
Сент-Этьен
50'
Р. Данзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Сент-Этьен
Желтая карточка
К. Ландрен
Желтая карточка
С. Мбиа
Замена
Б. Шейру
️️️️
Ж. Лерой
Замена
А. Гьян
️️️️
М. Сов
ГОЛ! 1:0!
Р. Данзе
0'
Замена
Б. Гомис
️️️️
К. Миральяс
0'
Замена
С. Гракс
️️️️
Й. Эндрю
0'
Замена
Д. Мацуи
️️️️
Илан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
0
Люсьен Обе
ПЗ
6
Жером Лерой
ЛП
22
Оливье Томер
ЛВ
25
Стефан Мбиа
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
20
Эфстатиос Тавларидис
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
8
Кристоф Ландрен
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
25
Илан
ЦФ
Главный тренер
Лоран Руссе
Ренн
99
Патрис Люзи
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
22
Бира Дембеле
ЦЗ
0
Бруно Шейру
ЛП
8
Принс Оньянге
ЦП
0
Микаэль Пажис
ПП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Сент-Этьен
40
Папе Абдулай Кулибали
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
6
Сильвен Монсоро
ЦЗ
17
Йоан Откер
ЦП
28
Дайсуке Мацуи
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
5
Себастьен Гракс
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Дюшез
29
Данзе
16
Фанни
13
Ханссон
3
Боканегра
0
Обе
6
Лерой
18
Лемуан
25
Мбиа
22
Томер
17
Сов
3-2-3-2
40
Жано
27
Варро
26
Баял Салл
21
Эндрю
35
Дабо
20
Тавларидис
8
Ландрен
55
Машаду
8
Матюиди
25
Илан
87
Миральяс
6
Лерой
0
Шейру
0
Шейру
6
Лерой
17
Сов
3
Гьян
3
Гьян
17
Сов
25
Илан
28
Мацуи
28
Мацуи
25
Илан
87
Миральяс
18
Гомис
18
Гомис
87
Миральяс
21
Эндрю
5
Гракс
5
Гракс
21
Эндрю
Остались в запасе
Ренн
Сент-Этьен
22
Бира Дембеле
ЦЗ
99
Патрис Люзи
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
8
Принс Оньянге
ЦП
0
Микаэль Пажис
ПП
Главный тренер
Ги Лякомб
40
Папе Абдулай Кулибали
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
6
Сильвен Монсоро
ЦЗ
17
Йоан Откер
ЦП
Главный тренер
Лоран Руссе
Остались в запасе
22
Бира Дембеле
ЦЗ
99
Патрис Люзи
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
8
Принс Оньянге
ЦП
0
Микаэль Пажис
ПП
Остались в запасе
40
Папе Абдулай Кулибали
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
6
Сильвен Монсоро
ЦЗ
17
Йоан Откер
ЦП
Главный тренер
Ги Лякомб
Главный тренер
Лоран Руссе
Статистика матча Ренн - Сент-Этьен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Тьерри Орьяк
(Обервилье)
Стадион:
Роазон Парк
Новости команд
Все
Ренн
Сент-Этьен
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Лига 1 Франции: шансы «Ниццы» и «Ренна» на победу в матче 9-го тура
29 октября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Лига 1 Франции: шансы «Ниццы» и «Ренна» на победу в матче 9-го тура
29 октября
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+