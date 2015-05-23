Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Аугсбург
Боруссия М - Аугсбург: обзор матча 23 мая 2015
Боруссия М
23.05.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
1 : 3
Завершен
Аугсбург
36'
Раффаэл
72'
П. Хейбьерг
77'
Т. Матавж
90+5'
С. Мельдерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Аугсбург
90'
+5
ГОЛ! 1:3!
С. Мельдерс
Пас отдал
Т. Матавж
Желтая карточка
М. Крузе
90'
+4
Желтая карточка
О. Вендт
85'
Замена
И. Траоре
️️️️
Т. Азар
84'
77'
ГОЛ! 1:2!
Т. Матавж
Пас отдал
Ш. Паркер
72'
ГОЛ! 1:1!
П. Хейбьерг
69'
Замена
С. Мельдерс
️️️️
Д. Кор
Замена
Ф. Джонсон
️️️️
П. Херрманн
64'
Красная карточка
Х. Нордтвейт
61'
59'
Замена
Ш. Паркер
️️️️
А. Эссвайн
53'
Замена
Т. Матавж
️️️️
Х. Алтынтоп
45'
Желтая карточка
Д. Кор
Замена
А. Хан
️️️️
Г. Джака
43'
ГОЛ! 1:0!
Раффаэл
36'
35'
Желтая карточка
П. Хейбьерг
Желтая карточка
П. Херрманн
26'
Желтая карточка
Г. Джака
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Кристоф Крамер
ОП
34
Гранит Джака
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Боруссия М
28
Янис Бласвих
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
26
Бастиан Курз
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
29
Марко Шустер
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
4-2-2-2
1
Зоммер
17
Вендт
6
Нордтвейт
4
Корб
4
Брауверс
23
Крамер
34
Джака
9
Азар
7
Херрманн
11
Раффаэл
10
Крузе
3-5-2
1
Хитц
26
Хонь Юнь-Хо
24
Клаван
21
Баба
31
Кор
23
Хейбьерг
8
Фойлнер
17
Вернер
35
Эссвайн
7
Алтынтоп
10
Байер
34
Джака
28
Хан
28
Хан
34
Джака
9
Азар
16
Траоре
16
Траоре
9
Азар
7
Херрманн
19
Джонсон
19
Джонсон
7
Херрманн
31
Кор
13
Мельдерс
13
Мельдерс
31
Кор
35
Эссвайн
9
Паркер
9
Паркер
35
Эссвайн
7
Алтынтоп
9
Матавж
9
Матавж
7
Алтынтоп
Остались в запасе
Боруссия М
Аугсбург
28
Янис Бласвих
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
26
Бастиан Курз
ЦЗ
29
Марко Шустер
ЦП
13
Александр Маннингер
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
28
Янис Бласвих
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Остались в запасе
26
Бастиан Курз
ЦЗ
29
Марко Шустер
ЦП
13
Александр Маннингер
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Боруссия М - Аугсбург
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Боруссия-Парк
Новости команд
Все
Боруссия М
Аугсбург
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+