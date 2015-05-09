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Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Хоффенхайм
Айнтрахт - Хоффенхайм: обзор матча 09 мая 2015
Айнтрахт
09.05.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
3 : 1
Завершен
Хоффенхайм
18'
Б. Очипка
27'
Х. Сеферович
34'
Т. Чендлер
51'
К. Фолланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Хоффенхайм
90'
+1
Желтая карточка
Р. Фирмино
Замена
Т. Инуи
️️️️
М. Штендера
84'
Замена
К. Джакпа
️️️️
Ш. Айхнер
71'
Желтая карточка
Ш. Айхнер
69'
51'
ГОЛ! 3:1!
К. Фолланд
Желтая карточка
М. Русс
50'
46'
Замена
Т. Эльюнусси
️️️️
Э. Бичакчич
46'
Замена
С. Цубер
️️️️
Ю. Полански
46'
Замена
Т. Штробль
️️️️
А. Модест
45'
Желтая карточка
Ю. Полански
Желтая карточка
Х. Сеферович
45'
Замена
Й. Флум
️️️️
С. Медойевич
35'
ГОЛ! 3:0!
Т. Чендлер
Пас отдал
Б. Очипка
34'
ГОЛ! 2:0!
Х. Сеферович
Пас отдал
М. Штендера
27'
ГОЛ! 1:0!
Б. Очипка
18'
5'
Желтая карточка
К. Фолланд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Марк Штендера
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
27
Пирмин Швеглер
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
23
Йоханнес Флум
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
5
Тобиас Штробль
ОП
23
Сеяд Салихович
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
3-2-3-1
1
Трапп
3
Самбрано
23
Русс
22
Игньевски
5
Очипка
22
Чендлер
18
Штендера
34
Медойевич
29
Айхнер
9
Сеферович
3-3-4
1
Бауманн
19
Абрахам
4
Бичакчич
32
Бек
27
Швеглер
8
Полански
13
Руди
11
Салаи
9
Фирмино
27
Модест
31
Фолланд
29
Айхнер
15
Джакпа
15
Джакпа
29
Айхнер
34
Медойевич
23
Флум
23
Флум
34
Медойевич
18
Штендера
14
Инуи
14
Инуи
18
Штендера
8
Полански
7
Цубер
7
Цубер
8
Полански
27
Модест
5
Штробль
5
Штробль
27
Модест
4
Бичакчич
18
Эльюнусси
18
Эльюнусси
4
Бичакчич
Остались в запасе
Айнтрахт
Хоффенхайм
1
Феликс Видвальд
ВР
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
12
Лукас Пиазон
АП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
1
Йенс Граль
ВР
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
12
Лукас Пиазон
АП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Айнтрахт - Хоффенхайм
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Дойче банк Парк
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