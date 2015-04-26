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Судьи
Главный судья:
Бастиан Данкерт (Росток)

Боруссия - Вольфсбург

26.04.2015, Воскресенье, 18:30 мск Менхенгладбах, стадион Боруссия-Парк Германия. Бундеслига, 30 тур Боруссия - Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2014/2015)
13 тур
30 ноября, воскресенье 17:30 Вольфсбург 1:0 Боруссия
Германия. Бундеслига (2013/2014)
34 тур
10 мая, суббота 17:30 Вольфсбург 3:1 Боруссия
17 тур
22 декабря, воскресенье 18:30 Боруссия 2:2 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2012/2013)
31 тур
27 апреля, суббота 17:30 Вольфсбург 3:1 Боруссия
14 тур
28 ноября, среда 23:00 Боруссия 2:0 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2011/2012)
20 тур
4 февраля, суббота 18:30 Вольфсбург 0:0 Боруссия
3 тур
19 августа, пятница 22:30 Боруссия 4:1 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2010/2011)
24 тур
25 февраля, пятница 22:30 Вольфсбург 2:1 Боруссия
7 тур
2 октября, суббота 17:30 Боруссия 1:1 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2009/2010)
26 тур
13 марта, суббота 17:30 Боруссия 0:4 Вольфсбург
9 тур
18 октября, воскресенье 17:30 Вольфсбург 2:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2008/2009)
27 тур
11 апреля, суббота 17:30 Боруссия 1:2 Вольфсбург
10 тур
28 октября, вторник 22:00 Вольфсбург 3:0 Боруссия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 25 4 5 80:18 +62 79
2. Вольфсбург 34 20 9 5 72:38 +34 69
3. Боруссия М 34 19 9 6 53:26 +27 66
4. Байер 34 17 10 7 62:37 +25 61
5. Аугсбург 34 15 4 15 43:43 0 49
6. Шальке-04 34 13 9 12 42:40 +2 48
7. Боруссия Д 34 13 7 14 47:42 +5 46
8. Хоффенхайм 34 12 8 14 49:55 -6 44
9. Айнтрахт Ф 34 11 10 13 56:62 -6 43
10. Вердер 34 11 10 13 50:65 -15 43
11. Майнц 34 9 13 12 45:47 -2 40
12. Кельн 34 9 13 12 34:40 -6 40
13. Ганновер-96 34 9 10 15 40:56 -16 37
14. Штутгарт 34 9 9 16 42:60 -18 36
15. Герта 34 9 8 17 36:52 -16 35
16. Гамбург 34 9 8 17 25:50 -25 35
17. Фрайбург 34 7 13 14 36:47 -11 34
18. Падерборн 34 7 10 17 31:65 -34 31
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