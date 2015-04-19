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Судьи
Главный судья:
Кристиан Дингерт (Таллихтенберг)

Вольфсбург - Шальке-04

19.04.2015, Воскресенье, 18:30 мск Вольфсбург, стадион Фольксваген Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 18:25 (прямая) Германия. Бундеслига, 29 тур Вольфсбург - Шальке-04
Германия. Бундеслига (2014/2015)
12 тур
22 ноября, суббота 17:30 Шальке-04 3:2 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2013/2014)
19 тур
1 февраля, суббота 18:30 Шальке-04 2:1 Вольфсбург
2 тур
17 августа, суббота 17:30 Вольфсбург 4:0 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2012/2013)
24 тур
2 марта, суббота 18:30 Вольфсбург 1:4 Шальке-04
7 тур
6 октября, суббота 17:30 Шальке-04 3:0 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2011/2012)
22 тур
19 февраля, воскресенье 18:30 Шальке-04 4:0 Вольфсбург
5 тур
11 сентября, воскресенье 19:30 Вольфсбург 2:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2010/2011)
29 тур
9 апреля, суббота 17:30 Шальке-04 1:0 Вольфсбург
12 тур
13 ноября, суббота 17:30 Вольфсбург 2:2 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2009/2010)
23 тур
21 февраля, воскресенье 19:30 Вольфсбург 2:1 Шальке-04
6 тур
18 сентября, пятница 22:30 Шальке-04 1:2 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2008/2009)
24 тур
13 марта, пятница 22:30 Вольфсбург 4:3 Шальке-04
7 тур
5 октября, воскресенье 19:00 Шальке-04 2:2 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2007/2008)
20 тур
15 февраля, пятница 22:30 Шальке-04 1:2 Вольфсбург
3 тур
26 августа, воскресенье 19:00 Вольфсбург 1:1 Шальке-04
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 25 4 5 80:18 +62 79
2. Вольфсбург 34 20 9 5 72:38 +34 69
3. Боруссия М 34 19 9 6 53:26 +27 66
4. Байер 34 17 10 7 62:37 +25 61
5. Аугсбург 34 15 4 15 43:43 0 49
6. Шальке-04 34 13 9 12 42:40 +2 48
7. Боруссия Д 34 13 7 14 47:42 +5 46
8. Хоффенхайм 34 12 8 14 49:55 -6 44
9. Айнтрахт Ф 34 11 10 13 56:62 -6 43
10. Вердер 34 11 10 13 50:65 -15 43
11. Майнц 34 9 13 12 45:47 -2 40
12. Кельн 34 9 13 12 34:40 -6 40
13. Ганновер-96 34 9 10 15 40:56 -16 37
14. Штутгарт 34 9 9 16 42:60 -18 36
15. Герта 34 9 8 17 36:52 -16 35
16. Гамбург 34 9 8 17 25:50 -25 35
17. Фрайбург 34 7 13 14 36:47 -11 34
18. Падерборн 34 7 10 17 31:65 -34 31
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