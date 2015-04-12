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Судьи
Главный судья:
Петер Зиппель (Мюнхен)

Кельн - Хоффенхайм

12.04.2015, Воскресенье, 16:30 мск Кельн, стадион Рейн Энерги Германия. Бундеслига, 28 тур Кельн - Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2014/2015)
11 тур
8 ноября, суббота 17:30 Хоффенхайм 3:4 Кельн
Германия. Бундеслига (2011/2012)
24 тур
4 марта, воскресенье 20:30 Хоффенхайм 1:1 Кельн
7 тур
25 сентября, воскресенье 17:30 Кельн 2:0 Хоффенхайм
Германия. Кубок (2011/2012)
1/16 финала
25 октября, вторник 22:30 Хоффенхайм 2:1 Кельн
Германия. Бундеслига (2010/2011)
23 тур
19 февраля, суббота 17:30 Хоффенхайм 1:1 Кельн
6 тур
24 сентября, пятница 22:30 Кельн 1:1 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2009/2010)
30 тур
10 апреля, суббота 17:30 Хоффенхайм 0:2 Кельн
13 тур
21 ноября, суббота 17:30 Кельн 0:4 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2008/2009)
31 тур
9 мая, суббота 17:30 Хоффенхайм 2:0 Кельн
14 тур
22 ноября, суббота 17:30 Кельн 1:3 Хоффенхайм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 25 4 5 80:18 +62 79
2. Вольфсбург 34 20 9 5 72:38 +34 69
3. Боруссия М 34 19 9 6 53:26 +27 66
4. Байер 34 17 10 7 62:37 +25 61
5. Аугсбург 34 15 4 15 43:43 0 49
6. Шальке-04 34 13 9 12 42:40 +2 48
7. Боруссия Д 34 13 7 14 47:42 +5 46
8. Хоффенхайм 34 12 8 14 49:55 -6 44
9. Айнтрахт Ф 34 11 10 13 56:62 -6 43
10. Вердер 34 11 10 13 50:65 -15 43
11. Майнц 34 9 13 12 45:47 -2 40
12. Кельн 34 9 13 12 34:40 -6 40
13. Ганновер-96 34 9 10 15 40:56 -16 37
14. Штутгарт 34 9 9 16 42:60 -18 36
15. Герта 34 9 8 17 36:52 -16 35
16. Гамбург 34 9 8 17 25:50 -25 35
17. Фрайбург 34 7 13 14 36:47 -11 34
18. Падерборн 34 7 10 17 31:65 -34 31
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