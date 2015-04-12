Кельн - Хоффенхайм

|11 тур
|8 ноября, суббота
|17:30
|Хоффенхайм
|3:4
|Кельн
|11 тур
|8 ноября, суббота
|17:30
|Хоффенхайм
|3:4
|Кельн
|24 тур
|4 марта, воскресенье
|20:30
|Хоффенхайм
|1:1
|Кельн
|7 тур
|25 сентября, воскресенье
|17:30
|Кельн
|2:0
|Хоффенхайм
|1/16 финала
|25 октября, вторник
|22:30
|Хоффенхайм
|2:1
|Кельн
|23 тур
|19 февраля, суббота
|17:30
|Хоффенхайм
|1:1
|Кельн
|6 тур
|24 сентября, пятница
|22:30
|Кельн
|1:1
|Хоффенхайм
|30 тур
|10 апреля, суббота
|17:30
|Хоффенхайм
|0:2
|Кельн
|13 тур
|21 ноября, суббота
|17:30
|Кельн
|0:4
|Хоффенхайм
|31 тур
|9 мая, суббота
|17:30
|Хоффенхайм
|2:0
|Кельн
|14 тур
|22 ноября, суббота
|17:30
|Кельн
|1:3
|Хоффенхайм
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бавария
|34
|25
|4
|5
|80:18
|+62
|79
|2.
|Вольфсбург
|34
|20
|9
|5
|72:38
|+34
|69
|3.
|Боруссия М
|34
|19
|9
|6
|53:26
|+27
|66
|4.
|Байер
|34
|17
|10
|7
|62:37
|+25
|61
|5.
|Аугсбург
|34
|15
|4
|15
|43:43
|0
|49
|6.
|Шальке-04
|34
|13
|9
|12
|42:40
|+2
|48
|7.
|Боруссия Д
|34
|13
|7
|14
|47:42
|+5
|46
|8.
|Хоффенхайм
|34
|12
|8
|14
|49:55
|-6
|44
|9.
|Айнтрахт Ф
|34
|11
|10
|13
|56:62
|-6
|43
|10.
|Вердер
|34
|11
|10
|13
|50:65
|-15
|43
|11.
|Майнц
|34
|9
|13
|12
|45:47
|-2
|40
|12.
|Кельн
|34
|9
|13
|12
|34:40
|-6
|40
|13.
|Ганновер-96
|34
|9
|10
|15
|40:56
|-16
|37
|14.
|Штутгарт
|34
|9
|9
|16
|42:60
|-18
|36
|15.
|Герта
|34
|9
|8
|17
|36:52
|-16
|35
|16.
|Гамбург
|34
|9
|8
|17
|25:50
|-25
|35
|17.
|Фрайбург
|34
|7
|13
|14
|36:47
|-11
|34
|18.
|Падерборн
|34
|7
|10
|17
|31:65
|-34
|31