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Судьи
Главный судья:
Флориан Майер (Бургдорф)

Штутгарт - Бавария

07.02.2015, Суббота, 17:30 мск Штутгарт, стадион Мерседес-Бенц Арена Германия. Бундеслига, 20 тур Штутгарт - Бавария
Германия. Бундеслига (2014/2015)
3 тур
13 сентября, суббота 17:30 Бавария 2:0 Штутгарт
Германия. Бундеслига (2013/2014)
34 тур
10 мая, суббота 17:30 Бавария 1:0 Штутгарт
17 тур
29 января, среда 23:00 Штутгарт 1:2 Бавария
Германия. Кубок (2012/2013)
Финал
1 июня, суббота 22:00 Бавария 3:2 Штутгарт
Германия. Бундеслига (2012/2013)
19 тур
27 января, воскресенье 20:30 Штутгарт 0:2 Бавария
2 тур
2 сентября, воскресенье 19:30 Бавария 6:1 Штутгарт
Германия. Бундеслига (2011/2012)
33 тур
28 апреля, суббота 17:30 Бавария 2:0 Штутгарт
16 тур
11 декабря, воскресенье 20:30 Штутгарт 1:2 Бавария
Германия. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
8 февраля, среда 23:30 Штутгарт 0:2 Бавария
Германия. Бундеслига (2010/2011)
34 тур
14 мая, суббота 17:30 Бавария 2:1 Штутгарт
17 тур
19 декабря, воскресенье 19:30 Штутгарт 3:5 Бавария
Германия. Кубок (2010/2011)
1/8 финала
22 декабря, среда 22:30 Штутгарт 3:6 Бавария
Германия. Бундеслига (2009/2010)
28 тур
27 марта, суббота 17:30 Бавария 1:2 Штутгарт
11 тур
31 октября, суббота 17:30 Штутгарт 0:0 Бавария
Германия. Бундеслига (2008/2009)
34 тур
23 мая, суббота 17:30 Бавария 2:1 Штутгарт
17 тур
13 декабря, суббота 17:30 Штутгарт 2:2 Бавария
Германия. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
27 января, вторник 22:30 Штутгарт 1:5 Бавария
Германия. Бундеслига (2007/2008)
30 тур
27 апреля, воскресенье 19:00 Бавария 4:1 Штутгарт
13 тур
10 ноября, суббота 17:30 Штутгарт 3:1 Бавария
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 25 4 5 80:18 +62 79
2. Вольфсбург 34 20 9 5 72:38 +34 69
3. Боруссия М 34 19 9 6 53:26 +27 66
4. Байер 34 17 10 7 62:37 +25 61
5. Аугсбург 34 15 4 15 43:43 0 49
6. Шальке-04 34 13 9 12 42:40 +2 48
7. Боруссия Д 34 13 7 14 47:42 +5 46
8. Хоффенхайм 34 12 8 14 49:55 -6 44
9. Айнтрахт Ф 34 11 10 13 56:62 -6 43
10. Вердер 34 11 10 13 50:65 -15 43
11. Майнц 34 9 13 12 45:47 -2 40
12. Кельн 34 9 13 12 34:40 -6 40
13. Ганновер-96 34 9 10 15 40:56 -16 37
14. Штутгарт 34 9 9 16 42:60 -18 36
15. Герта 34 9 8 17 36:52 -16 35
16. Гамбург 34 9 8 17 25:50 -25 35
17. Фрайбург 34 7 13 14 36:47 -11 34
18. Падерборн 34 7 10 17 31:65 -34 31
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