Шальке-04 - Боруссия

|3 тур
|13 сентября, суббота
|20:30
|Боруссия
|4:1
|Шальке-04
|32 тур
|27 апреля, воскресенье
|19:30
|Шальке-04
|0:1
|Боруссия
|15 тур
|7 декабря, суббота
|18:30
|Боруссия
|2:1
|Шальке-04
|32 тур
|3 мая, пятница
|22:30
|Боруссия
|0:1
|Шальке-04
|15 тур
|1 декабря, суббота
|18:30
|Шальке-04
|1:1
|Боруссия
|21 тур
|11 февраля, суббота
|21:30
|Боруссия
|3:0
|Шальке-04
|4 тур
|28 августа, воскресенье
|19:30
|Шальке-04
|1:0
|Боруссия
|23 тур
|20 февраля, воскресенье
|19:30
|Боруссия
|2:1
|Шальке-04
|6 тур
|25 сентября, суббота
|17:30
|Шальке-04
|2:2
|Боруссия
|31 тур
|17 апреля, суббота
|17:30
|Шальке-04
|3:1
|Боруссия
|14 тур
|28 ноября, суббота
|20:30
|Боруссия
|1:0
|Шальке-04
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бавария
|34
|25
|4
|5
|80:18
|+62
|79
|2.
|Вольфсбург
|34
|20
|9
|5
|72:38
|+34
|69
|3.
|Боруссия М
|34
|19
|9
|6
|53:26
|+27
|66
|4.
|Байер
|34
|17
|10
|7
|62:37
|+25
|61
|5.
|Аугсбург
|34
|15
|4
|15
|43:43
|0
|49
|6.
|Шальке-04
|34
|13
|9
|12
|42:40
|+2
|48
|7.
|Боруссия Д
|34
|13
|7
|14
|47:42
|+5
|46
|8.
|Хоффенхайм
|34
|12
|8
|14
|49:55
|-6
|44
|9.
|Айнтрахт Ф
|34
|11
|10
|13
|56:62
|-6
|43
|10.
|Вердер
|34
|11
|10
|13
|50:65
|-15
|43
|11.
|Майнц
|34
|9
|13
|12
|45:47
|-2
|40
|12.
|Кельн
|34
|9
|13
|12
|34:40
|-6
|40
|13.
|Ганновер-96
|34
|9
|10
|15
|40:56
|-16
|37
|14.
|Штутгарт
|34
|9
|9
|16
|42:60
|-18
|36
|15.
|Герта
|34
|9
|8
|17
|36:52
|-16
|35
|16.
|Гамбург
|34
|9
|8
|17
|25:50
|-25
|35
|17.
|Фрайбург
|34
|7
|13
|14
|36:47
|-11
|34
|18.
|Падерборн
|34
|7
|10
|17
|31:65
|-34
|31