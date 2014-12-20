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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Боруссия Д
Вердер - Боруссия Д: обзор матча 20 декабря 2014
Вердер
20.12.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Боруссия Д
3'
Д. Зелке
63'
Ф. Бартельс
69'
М. Хуммельс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Боруссия Д
Замена
С. Макиади
️️️️
З. Юнузович
90'
+1
Замена
О. Хюсинг
️️️️
Ф. Бартельс
89'
76'
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
Л. Пищек
69'
ГОЛ! 2:1!
М. Хуммельс
Пас отдал
И. Гюндоган
ГОЛ! 2:0!
Ф. Бартельс
Пас отдал
Д. Зелке
63'
Замена
Ф. Кроос
️️️️
М. Лоренцен
59'
46'
Замена
С. Кагава
️️️️
С. Кель
ГОЛ! 1:0!
Д. Зелке
Пас отдал
С. Гарсия
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
31
Фин Бартельс
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
5
Себастьян Кель
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вердер
30
Рихард Штребингер
ВР
5
Оливер Хюсинг
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
33
Левент Айчичек
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
18
Милош Йойич
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
4-4-2
30
Вольф
23
Гебре Селасси
21
Лукимия-Мулонготи
6
Гальвез
8
Фритц
3
Гарсия
16
Юнузович
44
Баргфреде
31
Бартельс
9
Лоренцен
9
Зелке
4-1-3-2
22
Лангерак
26
Пищек
15
Хуммельс
28
Гинтер
29
Шмельцер
5
Кель
21
Кирх
20
Гюндоган
6
Гросскройц
9
Иммобиле
7
Обамеянг
31
Бартельс
5
Хюсинг
5
Хюсинг
31
Бартельс
9
Лоренцен
23
Кроос
23
Кроос
9
Лоренцен
16
Юнузович
16
Макиади
16
Макиади
16
Юнузович
5
Кель
10
Кагава
10
Кагава
5
Кель
26
Пищек
16
Блащиковски
16
Блащиковски
26
Пищек
Остались в запасе
Вердер
Боруссия Д
33
Левент Айчичек
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
2
Марнон Буш
ПЗ
30
Рихард Штребингер
ВР
Главный тренер
Виктор Скрипник
16
Марк Хорншух
ЦЗ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
18
Милош Йойич
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
33
Левент Айчичек
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
2
Марнон Буш
ПЗ
30
Рихард Штребингер
ВР
Остались в запасе
16
Марк Хорншух
ЦЗ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
18
Милош Йойич
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Вердер - Боруссия Д
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
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