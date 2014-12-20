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Аугсбург - Боруссия М
Аугсбург - Боруссия М: обзор матча 20 декабря 2014
Аугсбург
20.12.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Боруссия М
20'
М. Фойлнер
51'
Р. Бобадилья
3'
М. Крузе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Боруссия М
Замена
Э. Томми
️️️️
Х. Алтынтоп
90'
+4
Замена
Р. Филп
️️️️
А. Эссвайн
90'
+1
Желтая карточка
Д. Кор
89'
Замена
Д. Кор
️️️️
Р. Бобадилья
81'
79'
Желтая карточка
К. Крамер
78'
Замена
Ф. Джонсон
️️️️
Ю. Корб
Желтая карточка
А. Рахман Баба
75'
65'
Желтая карточка
И. Траоре
61'
Замена
П. Херрманн
️️️️
А. Хан
61'
Замена
И. Траоре
️️️️
Б. Хргота
ГОЛ! 2:1!
Р. Бобадилья
Пас отдал
А. Эссвайн
51'
ГОЛ! 1:1!
М. Фойлнер
Пас отдал
Х. Алтынтоп
20'
3'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Крузе
Желтая карточка
Я. Кальсен-Бракер
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
17
Тобиас Вернер
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
28
Андре Хан
ПВ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Аугсбург
30
Йоаннис Гелиос
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
39
Майк Ухде
ЦЗ
20
Ронни Филп
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
31
Доминик Кор
ЦП
30
Каюби
ЦП
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
4-4-1-1
13
Маннингер
21
Баба
18
Кальсен-Бракер
24
Клаван
2
Верхаг
17
Вернер
10
Байер
8
Фойлнер
35
Эссвайн
7
Алтынтоп
25
Бобадилья
4-2-2-2
1
Зоммер
24
Янчке
18
Домингес
4
Брауверс
4
Корб
34
Джака
23
Крамер
28
Хан
9
Азар
10
Крузе
10
Хргота
35
Эссвайн
20
Филп
20
Филп
35
Эссвайн
7
Алтынтоп
27
Томми
27
Томми
7
Алтынтоп
25
Бобадилья
31
Кор
31
Кор
25
Бобадилья
28
Хан
7
Херрманн
7
Херрманн
28
Хан
10
Хргота
16
Траоре
16
Траоре
10
Хргота
4
Корб
19
Джонсон
19
Джонсон
4
Корб
Остались в запасе
Аугсбург
Боруссия М
39
Майк Ухде
ЦЗ
30
Йоаннис Гелиос
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
30
Каюби
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
39
Майк Ухде
ЦЗ
30
Йоаннис Гелиос
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
30
Каюби
ЦП
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Аугсбург - Боруссия М
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Аугсбург Арена
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