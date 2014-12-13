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Судьи
Главный судья:
Феликc Брих (Мюнхен)

Шальке-04 - Кельн

13.12.2014, Суббота, 17:30 мск Гельзенкиркен, стадион Фелтинс-Арена Германия. Бундеслига, 15 тур Шальке-04 - Кельн
Германия. Бундеслига (2011/2012)
19 тур
28 января, суббота 21:30 Кельн 1:4 Шальке-04
2 тур
13 августа, суббота 17:30 Шальке-04 5:1 Кельн
Германия. Бундеслига (2010/2011)
34 тур
14 мая, суббота 17:30 Кельн 2:1 Шальке-04
17 тур
18 декабря, суббота 17:30 Шальке-04 3:0 Кельн
Германия. Бундеслига (2009/2010)
22 тур
14 февраля, воскресенье 17:30 Шальке-04 2:0 Кельн
5 тур
13 сентября, воскресенье 19:30 Кельн 1:2 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2008/2009)
23 тур
6 марта, пятница 22:30 Шальке-04 1:0 Кельн
6 тур
26 сентября, пятница 22:30 Кельн 1:0 Шальке-04
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 25 4 5 80:18 +62 79
2. Вольфсбург 34 20 9 5 72:38 +34 69
3. Боруссия М 34 19 9 6 53:26 +27 66
4. Байер 34 17 10 7 62:37 +25 61
5. Аугсбург 34 15 4 15 43:43 0 49
6. Шальке-04 34 13 9 12 42:40 +2 48
7. Боруссия Д 34 13 7 14 47:42 +5 46
8. Хоффенхайм 34 12 8 14 49:55 -6 44
9. Айнтрахт Ф 34 11 10 13 56:62 -6 43
10. Вердер 34 11 10 13 50:65 -15 43
11. Майнц 34 9 13 12 45:47 -2 40
12. Кельн 34 9 13 12 34:40 -6 40
13. Ганновер-96 34 9 10 15 40:56 -16 37
14. Штутгарт 34 9 9 16 42:60 -18 36
15. Герта 34 9 8 17 36:52 -16 35
16. Гамбург 34 9 8 17 25:50 -25 35
17. Фрайбург 34 7 13 14 36:47 -11 34
18. Падерборн 34 7 10 17 31:65 -34 31
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