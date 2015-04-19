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Судьи
Главный судья:
Владимир Москалев (Воронеж)

Томь - Шинник

19.04.2015, Воскресенье, 11:00 мск Томск, стадион Труд Россия. ФНЛ, 28 тур Томь - Шинник
Россия. ФНЛ (2014/2015)
12 тур
29 сентября, понедельник 18:30 Шинник 0:0 Томь
Россия. ФНЛ (2012/2013)
25 тур
25 марта, понедельник 19:00 Шинник 2:1 Томь
9 тур
28 августа, вторник 16:00 Томь 3:1 Шинник
Россия. Премьер-лига 2008
19 тур
23 августа, суббота 17:30 Шинник 0:1 Томь
5 тур
12 апреля, суббота 12:00 Томь 2:1 Шинник
Россия. Премьер-лига 2006
18 тур
10 сентября, воскресенье 00:00 Томь 3:1 Шинник
3 тур
1 апреля, суббота 00:00 Шинник 0:1 Томь
Россия. Премьер-лига 2005
21 тур
27 августа, суббота 18:00 Шинник 0:0 Томь
6 тур
23 апреля, суббота 16:00 Томь 0:0 Шинник
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Крылья Советов 34 22 7 5 53:19 +34 73
2. Анжи 34 22 5 7 60:22 +38 71
3. Тосно 34 20 5 9 50:36 +14 65
4. Томь 34 18 10 6 57:34 +23 64
5. Оренбург 34 15 13 6 52:31 +21 58
6. Шинник 34 12 17 5 44:33 +11 53
7. Волгарь 34 13 13 8 48:39 +9 52
8. Енисей 34 11 9 14 39:42 -3 42
9. Тюмень 34 11 9 14 41:38 +3 42
10. Луч 34 11 9 14 40:46 -6 42
11. Сибирь 34 11 9 14 35:46 -11 42
12. Сокол 34 10 11 13 38:41 -3 41
13. Волга НН 34 12 4 18 44:57 -13 40
14. СКА-Хабаровск 34 8 13 13 32:46 -14 37
15. Балтика 34 8 13 13 25:37 -12 37
16. Сахалин 34 9 8 17 28:50 -22 35
17. Химик Дз 34 7 6 21 35:59 -24 27
18. Сочи 34 2 7 25 18:63 -45 13
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