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Судьи
Главный судья:
Кирилл Левников (Санкт-Петербург)

СКА-Хабаровск - Анжи

05.04.2015, Воскресенье, 16:00 мск Крымск, стадион СК Гигант Россия. ФНЛ, 26 тур СКА-Хабаровск - Анжи
Россия. ФНЛ (2014/2015)
10 тур
13 сентября, суббота 19:00 Анжи 1:1 СКА-Хабаровск
Россия. Первый дивизион 2009
37 тур
22 октября, четверг 12:00 СКА-Хабаровск 2:3 Анжи
17 тур
24 июня, среда 18:00 Анжи 3:1 СКА-Хабаровск
Россия. Первый дивизион 2008
44 тур
6 ноября, четверг 11:00 СКА-Хабаровск 1:0 Анжи
2 тур
30 марта, воскресенье 15:30 Анжи 4:0 СКА-Хабаровск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Крылья Советов 34 22 7 5 53:19 +34 73
2. Анжи 34 22 5 7 60:22 +38 71
3. Тосно 34 20 5 9 50:36 +14 65
4. Томь 34 18 10 6 57:34 +23 64
5. Оренбург 34 15 13 6 52:31 +21 58
6. Шинник 34 12 17 5 44:33 +11 53
7. Волгарь 34 13 13 8 48:39 +9 52
8. Енисей 34 11 9 14 39:42 -3 42
9. Тюмень 34 11 9 14 41:38 +3 42
10. Луч 34 11 9 14 40:46 -6 42
11. Сибирь 34 11 9 14 35:46 -11 42
12. Сокол 34 10 11 13 38:41 -3 41
13. Волга НН 34 12 4 18 44:57 -13 40
14. СКА-Хабаровск 34 8 13 13 32:46 -14 37
15. Балтика 34 8 13 13 25:37 -12 37
16. Сахалин 34 9 8 17 28:50 -22 35
17. Химик Дз 34 7 6 21 35:59 -24 27
18. Сочи 34 2 7 25 18:63 -45 13
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