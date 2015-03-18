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Судьи
Главный судья:
Иван Сараев (Санкт-Петербург)

Шинник - Крылья Советов

18.03.2015, Среда, 19:00 мск Ярославль, стадион Шинник Россия. ФНЛ, 23 тур Шинник - Крылья Советов
Россия. ФНЛ (2014/2015)
7 тур
17 августа, воскресенье 19:00 Крылья Советов 1:1 Шинник
Россия. Кубок (2010/2011)
1/16 финала
13 июля, вторник 18:30 Шинник 2:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2008
27 тур
3 ноября, понедельник 15:00 Крылья Советов 4:0 Шинник
13 тур
12 июля, суббота 19:00 Шинник 0:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2006
22 тур
15 октября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 2:0 Шинник
7 тур
30 апреля, воскресенье 00:00 Шинник 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2005
23 тур
18 сентября, воскресенье 18:00 Шинник 3:1 Крылья Советов
8 тур
15 мая, воскресенье 18:00 Крылья Советов 1:0 Шинник
Россия. Премьер-лига 2004
23 тур
18 сентября, суббота 00:00 Крылья Советов 1:2 Шинник
8 тур
25 апреля, воскресенье 00:00 Шинник 0:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2003
18 тур
26 июля, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Шинник
13 тур
19 июня, четверг 00:00 Шинник 2:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2002
21 тур
24 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 4:1 Шинник
10 тур
4 мая, суббота 00:00 Шинник 4:2 Крылья Советов
Чемпионат России 1999
27 тур
16 октября, суббота 00:00 Шинник 1:2 Крылья Советов
13 тур
27 июня, воскресенье 00:00 Крылья Советов 4:2 Шинник
Чемпионат России 1998
26 тур
26 сентября, суббота 00:00 Шинник 0:0 Крылья Советов
11 тур
11 июня, четверг 00:00 Крылья Советов 1:0 Шинник
Чемпионат России 1997
24 тур
23 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 0:0 Шинник
7 тур
23 апреля, среда 00:00 Шинник 1:0 Крылья Советов
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 15 тур
19 июля, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:0 Шинник
Первый этап, 7 тур
2 мая, суббота 00:00 Шинник 2:2 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Крылья Советов 34 22 7 5 53:19 +34 73
2. Анжи 34 22 5 7 60:22 +38 71
3. Тосно 34 20 5 9 50:36 +14 65
4. Томь 34 18 10 6 57:34 +23 64
5. Оренбург 34 15 13 6 52:31 +21 58
6. Шинник 34 12 17 5 44:33 +11 53
7. Волгарь 34 13 13 8 48:39 +9 52
8. Енисей 34 11 9 14 39:42 -3 42
9. Тюмень 34 11 9 14 41:38 +3 42
10. Луч 34 11 9 14 40:46 -6 42
11. Сибирь 34 11 9 14 35:46 -11 42
12. Сокол 34 10 11 13 38:41 -3 41
13. Волга НН 34 12 4 18 44:57 -13 40
14. СКА-Хабаровск 34 8 13 13 32:46 -14 37
15. Балтика 34 8 13 13 25:37 -12 37
16. Сахалин 34 9 8 17 28:50 -22 35
17. Химик Дз 34 7 6 21 35:59 -24 27
18. Сочи 34 2 7 25 18:63 -45 13
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