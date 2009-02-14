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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Сент-Этьен
ПСЖ - Сент-Этьен: обзор матча 14 февраля 2009
ПСЖ
14.02.2009, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 24 тур
2 : 1
Завершен
Сент-Этьен
26'
М. Сахо
37'
Ж. Клеман
34'
Д. Пайет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Сент-Этьен
Замена
К. Шантом
️️️️
П. Луйиндула
Замена
️️️️
Д. Пайет
Замена
Г. Оаро
️️️️
Л. Жюли
Желтая карточка
К. Макелеле
Замена
К. Миральяс
️️️️
П. Машаду
ГОЛ! 2:1!
Ж. Клеман
ГОЛ! 1:1!
Д. Пайет
ГОЛ! 1:0!
М. Сахо
Желтая карточка
С. Сессеньон
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Микаэль Ландро
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
0
Клод Макелеле
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
25
Жером Ротен
ПП
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
27
Седрик Варро
ЦЗ
20
Эфстатиос Тавларидис
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
55
Паулу Машаду
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
25
Илан
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Лоран Руссе
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
7
Фабрис Панкрат
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Сент-Этьен
1
Жоди Вивиани
ВР
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
17
Йоан Откер
ЦП
13
Давид Жильотти
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
4-5-1
1
Ландро
12
Сахо
6
Камара
22
Арман
2
Сеара
0
Жюли
29
Сессеньон
0
Макелеле
11
Клеман
25
Ротен
88
Луйиндула
3-2-2-1-2
40
Жано
20
Тавларидис
29
Беналуан
26
Баял Салл
35
Дабо
27
Варро
55
Машаду
8
Матюиди
10
Пайет
18
Гомис
25
Илан
88
Луйиндула
8
Шантом
8
Шантом
88
Луйиндула
0
Жюли
99
Оаро
99
Оаро
0
Жюли
55
Машаду
87
Миральяс
87
Миральяс
55
Машаду
Остались в запасе
ПСЖ
Сент-Этьен
7
Фабрис Панкрат
ЦФ
30
Апула Эдель
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
13
Давид Жильотти
ЦФ
1
Жоди Вивиани
ВР
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
17
Йоан Откер
ЦП
Главный тренер
Лоран Руссе
Остались в запасе
7
Фабрис Панкрат
ЦФ
30
Апула Эдель
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
Остались в запасе
13
Давид Жильотти
ЦФ
1
Жоди Вивиани
ВР
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
17
Йоан Откер
ЦП
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Главный тренер
Лоран Руссе
Статистика матча ПСЖ - Сент-Этьен
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 00:00 (в записи)
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