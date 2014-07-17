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Люцерн - Сент-Джонстон
Люцерн - Сент-Джонстон: обзор матча 17 июля 2014
Люцерн
17.07.2014, четверг, 21:30
Лига Европы, 2 раунд
1 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Сент-Джонстон
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Люцерн - Сент-Джонстон
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Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
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2 : 3
07.11.2026
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Люцерн
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31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
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24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
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0 : 0
10.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 9 тур
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5 : 1
19.09.2026
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- : -
21.11.2026
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Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
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2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
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4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
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Люцерн
Сент-Джонстон
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
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2024.08.18 13:47
2
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1
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
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2022.04.09 22:40
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2022.08.24 23:23
1
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
2022.04.24 19:26
1
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3
Чорлука появился на поле впервые с апреля, Ари — с июля
2018.01.18 20:47
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Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромно уступил «Люцерну», «Шанхай СИПГ» обыграл «Спартак»
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25
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
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2022.01.23 08:38
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