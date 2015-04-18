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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Бернли
Эвертон - Бернли: обзор матча 18 апреля 2015
Эвертон
18.04.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
1 : 0
Завершен
Бернли
29'
К. Миральяс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Бернли
Замена
М. Бешич
️️️️
Д. МакКарти
88'
84'
Замена
М. Тэйлор
️️️️
Д. Бойд
84'
Замена
Р. Уоллес
️️️️
Д. Джонс
Замена
С. Нейсмит
️️️️
А. Коне
80'
61'
Желтая карточка
Д. Шекелл
Замена
Р. Лукаку
️️️️
К. Миральяс
61'
59'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
С. Воукс
53'
Желтая карточка
С. Эрфилд
Желтая карточка
К. Миральяс
51'
45'
+2
Вторая желтая
Э. Барнс
ГОЛ! 1:0!
К. Миральяс
Пас отдал
А. Коне
29'
23'
Желтая карточка
Э. Барнс
Пенальти не реализован!
Р. Баркли
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Бернли
22
Том Хитон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Эвертон
1
Жоэль
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
17
Мухамед Бешич
ОП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Бернли
13
Мэттью Гилкс
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
23
Росс Уоллес
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
4-4-2
1
Ховард
3
Бэйнс
6
Стоунз
19
Ягиелка
23
Коулмен
18
Бэрри
16
МакКарти
6
Баркли
12
Леннон
2
Коне
87
Миральяс
4-2-4
22
Хитон
2
Триппьер
5
Шекелл
4
Дафф
15
Ми
37
Эрфилд
3
Джонс
28
Ингс
21
Бойд
19
Воукс
35
Барнс
16
МакКарти
17
Бешич
17
Бешич
16
МакКарти
87
Миральяс
9
Лукаку
9
Лукаку
87
Миральяс
2
Коне
14
Нейсмит
14
Нейсмит
2
Коне
21
Бойд
31
Тэйлор
31
Тэйлор
21
Бойд
3
Джонс
23
Уоллес
23
Уоллес
3
Джонс
19
Воукс
10
Юткевич
10
Юткевич
19
Воукс
Остались в запасе
Эвертон
Бернли
1
Жоэль
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
Главный тренер
Роберто Мартинес
13
Мэттью Гилкс
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
Остались в запасе
13
Мэттью Гилкс
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Эвертон - Бернли
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Гудисон Парк
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