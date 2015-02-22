Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Джонатан Мосс (Вест-Йоркшир)

Тоттенхэм - Вест Хэм

22.02.2015, Воскресенье, 15:00 мск Лондон, стадион Уайт Харт Лэйн Англия. Премьер-Лига, 26 тур Тоттенхэм - Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
1 тур
16 августа, суббота 18:00 Вест Хэм 0:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
37 тур
3 мая, суббота 15:45 Вест Хэм 2:0 Тоттенхэм
7 тур
6 октября, воскресенье 19:00 Тоттенхэм 0:3 Вест Хэм
Англия. Кубок Лиги (2013/2014)
1/4 финала
18 декабря, среда 23:45 Тоттенхэм 1:2 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
27 тур
25 февраля, понедельник 23:59 Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм
13 тур
25 ноября, воскресенье 20:00 Тоттенхэм 3:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
30 тур
19 марта, суббота 15:45 Тоттенхэм 0:0 Вест Хэм
6 тур
25 сентября, суббота 18:00 Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
20 тур
28 декабря, понедельник 15:45 Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм
3 тур
23 августа, воскресенье 16:30 Вест Хэм 1:2 Тоттенхэм
Товарищеские матчи 2009

29 июля, среда 14:00 Вест Хэм 0:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
32 тур
11 апреля, суббота 18:00 Тоттенхэм 1:0 Вест Хэм
16 тур
8 декабря, понедельник 23:00 Вест Хэм 0:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
29 тур
9 марта, воскресенье 18:00 Тоттенхэм 4:0 Вест Хэм
14 тур
25 ноября, воскресенье 16:30 Вест Хэм 1:1 Тоттенхэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Челси 38 26 9 3 73:32 +41 87
2. Манчестер Сити 38 24 7 7 83:38 +45 79
3. Арсенал 38 22 9 7 71:36 +35 75
4. Манчестер Юн 38 20 10 8 62:37 +25 70
5. Тоттенхэм 38 19 7 12 58:53 +5 64
6. Ливерпуль 38 18 8 12 52:48 +4 62
7. Саутгемптон 38 18 6 14 54:33 +21 60
8. Суонси 38 16 8 14 46:49 -3 56
9. Сток Сити 38 15 9 14 48:45 +3 54
10. Кристал Пэлас 38 13 9 16 47:51 -4 48
11. Эвертон 38 12 11 15 48:50 -2 47
12. Вест Хэм 38 12 11 15 44:47 -3 47
13. Вест Бромвич 38 11 11 16 38:51 -13 44
14. Лестер 38 11 8 19 46:55 -9 41
15. Ньюкасл 38 10 9 19 40:63 -23 39
16. Сандерленд 38 7 17 14 31:53 -22 38
17. Астон Вилла 38 10 8 20 31:57 -26 38
18. Халл Сити 38 8 11 19 33:51 -18 35
19. Бернли 38 7 12 19 28:53 -25 33
20. КПР 38 8 6 24 42:73 -31 30
...
  • Читайте нас: 