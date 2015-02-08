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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Сток Сити
Ньюкасл - Сток Сити: обзор матча 08 февраля 2015
Ньюкасл
08.02.2015, воскресенье, 17:05
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Сток Сити
74'
Д. Коулбэк
90'
П. Крауч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Сток Сити
90'
ГОЛ! 1:1!
П. Крауч
Пас отдал
Д. Кэмерон
89'
Желтая карточка
М. Муниеса
Замена
М. Абид
️️️️
С. Амеоби
86'
82'
Замена
П. Крауч
️️️️
С. Айрленд
ГОЛ! 1:0!
Д. Коулбэк
Пас отдал
М. Сиссоко
74'
Замена
Г. Обертан
️️️️
Р. Кабелла
69'
Замена
П. Сиссе
️️️️
В. Анита
65'
Желтая карточка
Д. Коулбэк
53'
51'
Замена
Д. Кэмерон
️️️️
М. Уилсон
Желтая карточка
С. Амеоби
35'
33'
Желтая карточка
Г. Уилэн
23'
Желтая карточка
С. Айрленд
15'
Желтая карточка
В. Мозес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Джон Карвер
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Ньюкасл
28
Фредди Вудман
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
17
Мехди Абид
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
4-3-1-2
23
Крул
21
Айдара
5
Уильямсон
22
Янмат
2
Колоччини
4
Коулбэк
6
Анита
17
Сиссоко
5
Кабелла
22
Перес
10
Амеоби
4-4-2
31
Бегович
27
Бардсли
36
Уилсон
5
Муниеса
2
Вольшайд
11
Мозес
12
Уилэн
7
Айрленд
15
Н'Зонзи
19
Уолтерс
92
Диуф
10
Амеоби
17
Абид
17
Абид
10
Амеоби
5
Кабелла
32
Обертан
32
Обертан
5
Кабелла
6
Анита
61
Сиссе
61
Сиссе
6
Анита
36
Уилсон
5
Кэмерон
5
Кэмерон
36
Уилсон
7
Айрленд
15
Крауч
15
Крауч
7
Айрленд
Остались в запасе
Ньюкасл
Сток Сити
28
Фредди Вудман
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Джон Карвер
1
Джек Батлэнд
ВР
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
Главный тренер
Джон Карвер
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Ньюкасл - Сток Сити
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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