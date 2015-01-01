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Судьи
Главный судья:
Майкл Оливер (Нортумберланд)

Сток Сити - Манчестер Юнайтед

01.01.2015, Четверг, 15:45 мск Сток-он-Трент, стадион Британниа Стэдиум Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 15:40 (прямая) Англия. Премьер-Лига, 20 тур Сток Сити - Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
14 тур
2 декабря, вторник 22:45 Манчестер Юнайтед 2:1 Сток Сити
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
24 тур
1 февраля, суббота 19:00 Сток Сити 2:1 Манчестер Юнайтед
9 тур
26 октября, суббота 18:00 Манчестер Юнайтед 3:2 Сток Сити
Англия. Кубок Лиги (2013/2014)
1/4 финала
18 декабря, среда 23:45 Сток Сити 0:2 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
33 тур
14 апреля, воскресенье 17:05 Сток Сити 0:2 Манчестер Юнайтед
8 тур
20 октября, суббота 18:00 Манчестер Юнайтед 4:2 Сток Сити
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
23 тур
31 января, вторник 23:59 Манчестер Юнайтед 2:0 Сток Сити
6 тур
24 сентября, суббота 20:30 Сток Сити 1:1 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
22 тур
4 января, вторник 23:00 Манчестер Юнайтед 2:1 Сток Сити
9 тур
24 октября, воскресенье 16:30 Сток Сити 1:2 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
38 тур
9 мая, воскресенье 19:00 Манчестер Юнайтед 4:0 Сток Сити
7 тур
26 сентября, суббота 18:00 Сток Сити 0:2 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
19 тур
26 декабря, пятница 15:45 Сток Сити 0:1 Манчестер Юнайтед
13 тур
15 ноября, суббота 18:00 Манчестер Юнайтед 5:0 Сток Сити
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Челси 38 26 9 3 73:32 +41 87
2. Манчестер Сити 38 24 7 7 83:38 +45 79
3. Арсенал 38 22 9 7 71:36 +35 75
4. Манчестер Юн 38 20 10 8 62:37 +25 70
5. Тоттенхэм 38 19 7 12 58:53 +5 64
6. Ливерпуль 38 18 8 12 52:48 +4 62
7. Саутгемптон 38 18 6 14 54:33 +21 60
8. Суонси 38 16 8 14 46:49 -3 56
9. Сток Сити 38 15 9 14 48:45 +3 54
10. Кристал Пэлас 38 13 9 16 47:51 -4 48
11. Эвертон 38 12 11 15 48:50 -2 47
12. Вест Хэм 38 12 11 15 44:47 -3 47
13. Вест Бромвич 38 11 11 16 38:51 -13 44
14. Лестер 38 11 8 19 46:55 -9 41
15. Ньюкасл 38 10 9 19 40:63 -23 39
16. Сандерленд 38 7 17 14 31:53 -22 38
17. Астон Вилла 38 10 8 20 31:57 -26 38
18. Халл Сити 38 8 11 19 33:51 -18 35
19. Бернли 38 7 12 19 28:53 -25 33
20. КПР 38 8 6 24 42:73 -31 30
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