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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - ПСЖ
Бордо - ПСЖ: обзор матча 11 января 2009
Бордо
11.01.2009, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 20 тур
4 : 0
Завершен
ПСЖ
10'
С. Диавара
35'
Ф. Кавенаги
70'
Й. Гуркюфф
89'
Фернандо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - ПСЖ
Желтая карточка
М. Шамах
ГОЛ! 4:0!
Фернандо
Замена
М. Кежман
️️️️
Л. Жюли
Замена
Д. Белльон
️️️️
Й. Гуркюфф
Замена
Й. Гуффран
️️️️
Жуссие
Желтая карточка
К. Макелеле
Замена
П. Луйиндула
️️️️
Ж. Ротен
Замена
М. Сахо
️️️️
Г. Оаро
ГОЛ! 3:0!
Й. Гуркюфф
Пас отдал
М. Шальме
Замена
Фернандо
️️️️
Ф. Кавенаги
Желтая карточка
Вендел
ГОЛ! 2:0!
Ф. Кавенаги
Пас отдал
М. Шальме
Желтая карточка
С. Сессеньон
ГОЛ! 1:0!
С. Диавара
Пас отдал
Й. Гуркюфф
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Ульрих Раме
(К)
ВР
21
Матье Шальме
ЛЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
21
Энрике
ЦЗ
14
Бенуа Тремулинас
ПЗ
17
Вендел
ЛП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
12
Алу Диарра
ЦП
20
Жуссие
ПП
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
ПСЖ
1
Микаэль Ландро
ВР
2
Сеара
ЛЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ПЗ
29
Стефан Сессеньон
ЛП
0
Клод Макелеле
(К)
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
25
Жером Ротен
ПП
0
Людовик Жюли
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Бордо
28
Матье Валверде
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
2
Диего Пласенте
ЦЗ
6
Фернандо
ЦП
11
Давид Белльон
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
7
Фабрис Панкрат
ЦФ
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
99
Матея Кежман
ЦФ
4-4-2
16
Раме
21
Шальме
20
Диавара
21
Энрике
14
Тремулинас
17
Вендел
8
Гуркюфф
12
Диарра
20
Жуссие
27
Шамах
79
Кавенаги
4-4-2
1
Ландро
22
Арман
13
Траоре
6
Камара
2
Сеара
25
Ротен
0
Макелеле
11
Клеман
29
Сессеньон
99
Оаро
0
Жюли
79
Кавенаги
6
Фернандо
6
Фернандо
79
Кавенаги
8
Гуркюфф
11
Белльон
11
Белльон
8
Гуркюфф
20
Жуссие
94
Гуффран
94
Гуффран
20
Жуссие
99
Оаро
12
Сахо
12
Сахо
99
Оаро
25
Ротен
88
Луйиндула
88
Луйиндула
25
Ротен
0
Жюли
99
Кежман
99
Кежман
0
Жюли
Остались в запасе
Бордо
ПСЖ
28
Матье Валверде
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
2
Диего Пласенте
ЦЗ
Главный тренер
Лоран Блан
7
Фабрис Панкрат
ЦФ
30
Апула Эдель
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Остались в запасе
28
Матье Валверде
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
2
Диего Пласенте
ЦЗ
Остались в запасе
7
Фабрис Панкрат
ЦФ
30
Апула Эдель
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Статистика матча Бордо - ПСЖ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Шабан Дельма
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:55 (прямая)
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