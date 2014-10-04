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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Бернли
Лестер - Бернли: обзор матча 04 октября 2014
Лестер
04.10.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Бернли
33'
Д. Шлупп
40'
Р. Марез
39'
М. Кайтли
90+6'
Р. Уоллес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Бернли
90'
+6
ГОЛ! 2:2!
Р. Уоллес
Желтая карточка
Д. Наджент
90'
+4
86'
Замена
М. Кин
️️️️
К. Триппьер
79'
Замена
Р. Уоллес
️️️️
М. Кайтли
Замена
М. Джеймс
️️️️
Д. Хаммонд
78'
Желтая карточка
Д. Шлупп
77'
Замена
А. Кноккарт
️️️️
Р. Марез
72'
67'
Замена
М. Сорделл
️️️️
Д. Бойд
Замена
Д. Наджент
️️️️
Л. Ульоа
63'
54'
Желтая карточка
С. Эрфилд
ГОЛ! 2:1!
Р. Марез
40'
39'
ГОЛ! 1:1!
М. Кайтли
Пас отдал
Л. Юткевич
ГОЛ! 1:0!
Д. Шлупп
Пас отдал
Р. Марез
33'
7'
Желтая карточка
С. Уорд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
35
Дин Хаммонд
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Бернли
22
Том Хитон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Бернли
13
Мэттью Гилкс
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
33
Стивен Хьюитт
ЦП
23
Росс Уоллес
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
4-3-1-2
1
Шмейхель
15
Кончески
2
Де Лат
5
Морган
26
Мур
27
Шлупп
35
Хаммонд
4
Дринкуотер
26
Марез
9
Варди
11
Ульоа
4-3-3
22
Хитон
2
Триппьер
5
Шекелл
4
Дафф
15
Ми
3
Уорд
37
Эрфилд
28
Кайтли
35
Барнс
21
Бойд
10
Юткевич
26
Марез
93
Кноккарт
93
Кноккарт
26
Марез
35
Хаммонд
37
Джеймс
37
Джеймс
35
Хаммонд
11
Ульоа
35
Наджент
35
Наджент
11
Ульоа
2
Триппьер
5
Кин
5
Кин
2
Триппьер
28
Кайтли
23
Уоллес
23
Уоллес
28
Кайтли
21
Бойд
9
Сорделл
9
Сорделл
21
Бойд
Остались в запасе
Лестер
Бернли
29
Бен Хамер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
33
Стивен Хьюитт
ЦП
13
Мэттью Гилкс
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Остались в запасе
33
Стивен Хьюитт
ЦП
13
Мэттью Гилкс
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Лестер - Бернли
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Кинг Пауэр
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