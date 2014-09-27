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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Лестер
Кристал Пэлас - Лестер: обзор матча 27 сентября 2014
Кристал Пэлас
27.09.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Лестер
51'
Ф. Кэмпбелл
54'
М. Йединак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Лестер
90'
+5
Желтая карточка
Д. Варди
Замена
А. Гедиура
️️️️
Я. Боласи
90'
+1
85'
Желтая карточка
Д. Симпсон
Замена
М. Шамах
️️️️
Ф. Кэмпбелл
73'
71'
Замена
М. Джеймс
️️️️
Д. Хаммонд
64'
Замена
Р. Марез
️️️️
Э. Камбьяссо
64'
Замена
Д. Симпсон
️️️️
Р. Де Лат
ГОЛ! 2:0!
М. Йединак
Пас отдал
Д. Панчеон
54'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кэмпбелл
Пас отдал
С. Данн
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
11
Янник Боласи
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
35
Дин Хаммонд
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
9
Джейми Варди
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
6
Адлан Гедиура
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
9
Кевин Дойл
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Энди Кинг
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
4-5-1
1
Сперони
25
Уорд
17
Делэйни
24
Данн
16
Келли
40
Панчеон
11
МакАртур
16
Ледли
15
Йединак
11
Боласи
22
Кэмпбелл
4-3-3
1
Шмейхель
2
Де Лат
26
Мур
5
Морган
15
Кончески
4
Дринкуотер
35
Хаммонд
91
Камбьяссо
11
Ульоа
35
Наджент
9
Варди
11
Боласи
6
Гедиура
6
Гедиура
11
Боласи
22
Кэмпбелл
27
Шамах
27
Шамах
22
Кэмпбелл
2
Де Лат
2
Симпсон
2
Симпсон
2
Де Лат
35
Хаммонд
37
Джеймс
37
Джеймс
35
Хаммонд
91
Камбьяссо
26
Марез
26
Марез
91
Камбьяссо
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Лестер
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
9
Кевин Дойл
ЦФ
29
Бен Хамер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Энди Кинг
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
9
Кевин Дойл
ЦФ
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Энди Кинг
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Кристал Пэлас - Лестер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Кейт Страуд
(Гемпшир)
Стадион:
Селхарст Парк
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