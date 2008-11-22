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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Ренн
Бордо - Ренн: обзор матча 22 ноября 2008
Бордо
22.11.2008, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 15 тур
1 : 1
Завершен
Ренн
60'
Й. Гуркюфф
20'
О. Томер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Ренн
Замена
М. Сов
️️️️
Д. Бриан
Замена
Р. Данзе
️️️️
Ж. Лерой
Замена
Д. Белльон
️️️️
М. Шамах
Желтая карточка
М. Шамах
Замена
Й. Гуффран
️️️️
Вендел
ГОЛ! 1:1!
Й. Гуркюфф
Желтая карточка
К. Мангане
Желтая карточка
Ф. Лемуан
20'
ГОЛ! 0:1!
О. Томер
Желтая карточка
С. Мбиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
28
Матье Валверде
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
17
Вендел
ЛП
6
Фернандо
ЦП
12
Алу Диарра
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
6
Жером Лерой
ЛП
22
Оливье Томер
ЛВ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Бордо
1
Кевин Олимпа
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
2
Диего Пласенте
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
11
Давид Белльон
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Ренн
30
Шейх Н'Диайе
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
0
Люсьен Обе
ПЗ
0
Бруно Шейру
ЛП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
17
Мусса Сов
ЦФ
4-4-2
28
Валверде
0
Жюрьетти
20
Диавара
27
Планюс
21
Шальме
17
Вендел
12
Диарра
8
Гуркюфф
6
Фернандо
79
Кавенаги
27
Шамах
3-2-3-1-1
1
Дюшез
16
Фанни
12
Мангане
13
Ханссон
12
Эчиеджиле
3
Боканегра
18
Лемуан
25
Мбиа
6
Лерой
22
Томер
7
Бриан
27
Шамах
11
Белльон
11
Белльон
27
Шамах
17
Вендел
94
Гуффран
94
Гуффран
17
Вендел
6
Лерой
29
Данзе
29
Данзе
6
Лерой
7
Бриан
17
Сов
17
Сов
7
Бриан
Остались в запасе
Бордо
Ренн
1
Кевин Олимпа
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
2
Диего Пласенте
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
30
Шейх Н'Диайе
ВР
0
Люсьен Обе
ПЗ
0
Бруно Шейру
ЛП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
Главный тренер
Ги Лякомб
Остались в запасе
1
Кевин Олимпа
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
2
Диего Пласенте
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
Остались в запасе
30
Шейх Н'Диайе
ВР
0
Люсьен Обе
ПЗ
0
Бруно Шейру
ЛП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Ги Лякомб
Статистика матча Бордо - Ренн
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Тьерри Орьяк
(Обервилье)
Стадион:
Шабан Дельма
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