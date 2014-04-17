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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Ланус - Сантос Лагуна
Ланус - Сантос Лагуна: обзор матча 17 апреля 2014
Ланус
17.04.2014, четверг, 02:45
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
2 : 1
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Сантос Лагуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ланус - Сантос Лагуна
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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