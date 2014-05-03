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Расписание матчей
Франция. Кубок
Ренн - Генгам
Ренн - Генгам: обзор матча 03 мая 2014
Ренн
03.05.2014, суббота, 23:00
Франция. Кубок, Финал
0 : 2
Завершен
Генгам
37'
Ж. Мартинс Перейра
46'
М. Ятабаре
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ренн - Генгам
84'
Замена
Ф. Атик
️️️️
К. Бове
79'
Замена
Т. Жиресс
️️️️
С. Ланжиль
69'
Замена
М. Диалло
️️️️
К. Манданн
Замена
В. Пажо
️️️️
Ж. Макун
68'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
А. Конрадсен
62'
Замена
П. Нтеп
️️️️
К. Гросицки
52'
46'
ГОЛ! 0:2!
М. Ятабаре
Пас отдал
С. Ланжиль
37'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Мартинс Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
7
Ромэйн Алессандрини
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
17
Жан Макун
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Генгам
30
Мамаду Самасса
ВР
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
56
Дориан Левек
ЦЗ
5
Лионель Матис
ОП
13
Юнус Санкаре
ЦП
12
Клаудио Бове
ЦФ
12
Кристоф Манданн
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
7
Стивен Ланжиль
РФ
Ренн
30
Шейх Н'Диайе
ВР
21
Джон Бойе
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
20
Фуед Кадир
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Генгам
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
66
Фатих Атик
ЛВ
5
Мустафа Диалло
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
14
Ладислас Дунияма
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
4-5-1
56
Костиль
29
Данзе
27
Кана-Бийик
31
Морейра
22
Арман
11
Гросицки
7
Алессандрини
16
Конрадсен
17
Макун
11
Тойвонен
6
Дукуре
4-1-1-4
30
Самасса
15
Сорбон
29
Кербра
56
Левек
7
Мартинс Перейра
5
Матис
13
Санкаре
7
Ланжиль
9
Ятабаре
12
Манданн
12
Бове
17
Макун
17
Пажо
17
Пажо
17
Макун
11
Гросицки
29
Нтеп
29
Нтеп
11
Гросицки
16
Конрадсен
7
Оливейра
7
Оливейра
16
Конрадсен
12
Манданн
5
Диалло
5
Диалло
12
Манданн
7
Ланжиль
26
Жиресс
26
Жиресс
7
Ланжиль
12
Бове
66
Атик
66
Атик
12
Бове
Остались в запасе
Ренн
Генгам
30
Шейх Н'Диайе
ВР
21
Джон Бойе
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
20
Фуед Кадир
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
14
Ладислас Дунияма
ЦФ
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Остались в запасе
30
Шейх Н'Диайе
ВР
21
Джон Бойе
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
20
Фуед Кадир
ЦП
Остались в запасе
14
Ладислас Дунияма
ЦФ
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Ренн - Генгам
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Стад де Франс
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