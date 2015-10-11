Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Фарерские острова - Румыния
Фарерские острова - Румыния: обзор матча 11 октября 2015
Фарерские острова
11.10.2015, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа F, 10 тур
0 : 3
Завершен
Румыния
4'
К. Будеску
45+1'
К. Будеску
83'
А. Максим
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фарерские острова - Румыния
90'
Замена
Д. Алибек
️️️️
Б. Станку
88'
Замена
А. Препелицэ
️️️️
К. Будеску
Замена
Р. Балдвинссон
️️️️
С. Наттестад
84'
83'
ГОЛ! 0:3!
А. Максим
Пас отдал
Б. Станку
Желтая карточка
О. Фэре
79'
78'
Замена
А. Максим
️️️️
Г. Торже
Желтая карточка
Х. Ханссон
71'
Замена
А. Ольсен
️️️️
С. Ватнхамар
69'
Замена
А. Фредриксберг
️️️️
К. Хольст
69'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
К. Будеску
Пас отдал
А. Попа
18'
Желтая карточка
Г. Торже
Желтая карточка
С. Наттестад
7'
4'
ГОЛ! 0:1!
К. Будеску
Пас отдал
Р. Рац
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фарерские острова
1
Гуннар Нильсен
ВР
5
Сонни-Рагнар Наттестад
ЦЗ
15
Одмар Фэре
ЦЗ
2
Йонас-Тор Наес
ЦЗ
10
Кристиан Хольст
ЦП
10
Солви Ватнхамар
ЦП
9
Джилли Соренсен
ЦП
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
6
Халлур Ханссон
ЦП
14
Йоан Эдмундссон
АП
19
Кай-Лео Барталсстову
ЦФ
Главный тренер
Ларс Ольсен
Румыния
12
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Рэзван Рац
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
21
Драгош Григоре
ЦЗ
2
Александру Мэцел
ЦЗ
20
Адриан Попа
ЦП
11
Габриэль Торже
ЦП
5
Овидиу Хобан
ЦП
8
Михай Пинтилий
ЦП
0
Константин Будеску
АП
19
Богдан Станку
ЦФ
Главный тренер
Ангел Иордэнеску
Фарерские острова
12
Тейтур Гестссон
ВР
23
Тордур Томсен
ВР
22
Эрлинг Якобсен
ЦЗ
13
Пол-Йоханнес Юстинуссен
ЦЗ
15
Рогви Балдвинссон
ЦЗ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
6
Рене Юнсен
ЦП
3
Арни Фредриксберг
ЦП
0
Роальдур Якобсен
ЦП
21
Андреас Ольсен
ЦФ
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
Румыния
1
Костел Пантилимон
ВР
23
Силвиу Лунг
ВР
4
Козмин Моци
ЦЗ
2
Паул Папп
ПЗ
14
Андрей Препелицэ
ОП
10
Александру Максим
ЦП
16
Стелиано Филип
ЦП
17
Лучан Сынмэртян
ЦП
8
Александру Кипчиу
ЦФ
14
Флорин Андоне
ЦФ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
3-5-1-1
1
Нильсен
5
Наттестад
15
Фэре
2
Наес
10
Ватнхамар
9
Соренсен
8
Хендрикссон
6
Ханссон
10
Хольст
14
Эдмундссон
19
Барталсстову
4-4-1-1
12
Тэтэрушану
21
Кирикеш
21
Григоре
2
Мэцел
3
Рац
11
Торже
5
Хобан
8
Пинтилий
20
Попа
0
Будеску
19
Станку
10
Ватнхамар
21
Ольсен
21
Ольсен
10
Ватнхамар
5
Наттестад
15
Балдвинссон
15
Балдвинссон
5
Наттестад
10
Хольст
3
Фредриксберг
3
Фредриксберг
10
Хольст
0
Будеску
14
Препелицэ
14
Препелицэ
0
Будеску
11
Торже
10
Максим
10
Максим
11
Торже
19
Станку
7
Алибек
7
Алибек
19
Станку
Остались в запасе
Фарерские острова
Румыния
6
Рене Юнсен
ЦП
22
Эрлинг Якобсен
ЦЗ
12
Тейтур Гестссон
ВР
23
Тордур Томсен
ВР
13
Пол-Йоханнес Юстинуссен
ЦЗ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
0
Роальдур Якобсен
ЦП
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Ольсен
1
Костел Пантилимон
ВР
23
Силвиу Лунг
ВР
4
Козмин Моци
ЦЗ
2
Паул Папп
ПЗ
16
Стелиано Филип
ЦП
17
Лучан Сынмэртян
ЦП
8
Александру Кипчиу
ЦФ
14
Флорин Андоне
ЦФ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Ангел Иордэнеску
Остались в запасе
6
Рене Юнсен
ЦП
22
Эрлинг Якобсен
ЦЗ
12
Тейтур Гестссон
ВР
23
Тордур Томсен
ВР
13
Пол-Йоханнес Юстинуссен
ЦЗ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
0
Роальдур Якобсен
ЦП
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
Остались в запасе
1
Костел Пантилимон
ВР
23
Силвиу Лунг
ВР
4
Козмин Моци
ЦЗ
2
Паул Папп
ПЗ
16
Стелиано Филип
ЦП
17
Лучан Сынмэртян
ЦП
8
Александру Кипчиу
ЦФ
14
Флорин Андоне
ЦФ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Ларс Ольсен
Главный тренер
Ангел Иордэнеску
Статистика матча Фарерские острова - Румыния
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фарерские острова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
- : -
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Информация о матче
Главный судья:
Иван Кружляк
(Братислава)
Стадион:
Торсвеллур
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт
Новости команд
Все
Фарерские острова
Румыния
Фарерские острова – Молдова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16:50
Лига наций: шансы Боснии и Герцеговины и Румынии на победу в матче 6 тура
10:09
Лига наций: шансы Фарерских островов и Молдовы на победу в матче 6 тура
Вчера, 10:23
Румыния – Польша: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Словакия – Фарерские острова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Фарерские острова – Молдова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16:50
Лига наций: шансы Фарерских островов и Молдовы на победу в матче 6 тура
Вчера, 10:23
Словакия – Фарерские острова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Словакии и Фарерских островов на победу в матче 5 тура
12 ноября
Казахстан – Фарерские острова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Лига наций: шансы Боснии и Герцеговины и Румынии на победу в матче 6 тура
10:09
Румыния – Польша: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Румынии и Польши на победу в матче 5 тура
13 ноября
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Дьекереш обновил рекорд Лиги наций
5 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+