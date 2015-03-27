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Судьи
Главный судья:
Оливер Драхта

Словения - Сан-Марино

27.03.2015, Пятница, 22:45 мск Любляна, стадион Стожице Стэдиум Отборочные матчи к ЧЕ-2016, 5 тур Словения - Сан-Марино
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010, группа 3
10 тур
14 октября, среда 22:30 Сан-Марино 0:3 Словения
7 тур
12 августа, среда 22:45 Словения 5:0 Сан-Марино
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Англия 10 10 0 0 31:3 +28 30
2. Швейцария 10 7 0 3 24:8 +16 21
3. Словения 10 5 1 4 18:11 +7 16
4. Эстония 10 3 1 6 4:9 -5 10
5. Литва 10 3 1 6 7:18 -11 10
6. Сан-Марино 10 0 1 9 1:36 -35 1
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