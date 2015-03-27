Словения - Сан-Марино

|10 тур
|14 октября, среда
|22:30
|Сан-Марино
|0:3
|Словения
|7 тур
|12 августа, среда
|22:45
|Словения
|5:0
|Сан-Марино
|10 тур
|14 октября, среда
|22:30
|Сан-Марино
|0:3
|Словения
|7 тур
|12 августа, среда
|22:45
|Словения
|5:0
|Сан-Марино
|Группа E
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Англия
|10
|10
|0
|0
|31:3
|+28
|30
|2.
|Швейцария
|10
|7
|0
|3
|24:8
|+16
|21
|3.
|Словения
|10
|5
|1
|4
|18:11
|+7
|16
|4.
|Эстония
|10
|3
|1
|6
|4:9
|-5
|10
|5.
|Литва
|10
|3
|1
|6
|7:18
|-11
|10
|6.
|Сан-Марино
|10
|0
|1
|9
|1:36
|-35
|1