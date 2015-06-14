Словакия - Северная Македония

|4 тур
|15 ноября, суббота
|22:45
|Северная Македония
|0:2
|Словакия
|4 тур
|15 ноября, суббота
|22:45
|Северная Македония
|0:2
|Словакия
|12 тур
|11 октября, вторник
|21:45
|Северная Македония
|1:1
|Словакия
|1 тур
|3 сентября, пятница
|22:30
|Словакия
|1:0
|Северная Македония
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Испания
|10
|9
|0
|1
|23:3
|+20
|27
|2.
|Словакия
|10
|7
|1
|2
|17:8
|+9
|22
|3.
|Украина
|10
|6
|1
|3
|14:4
|+10
|19
|4.
|Белоруссия
|10
|3
|2
|5
|8:14
|-6
|11
|5.
|Люксембург
|10
|1
|1
|8
|6:27
|-21
|4
|6.
|Северная Македония
|10
|1
|1
|8
|6:18
|-12
|4