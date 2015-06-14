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Судьи
Главный судья:
Кенн Хансен (Копенгаген)

Словакия - Северная Македония

14.06.2015, Воскресенье, 21:45 мск Жилина, стадион Под Дубном Отборочные матчи к ЧЕ-2016, 6 тур Словакия - Северная Македония
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), группа C
4 тур
15 ноября, суббота 22:45 Северная Македония 0:2 Словакия
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011), группа B
12 тур
11 октября, вторник 21:45 Северная Македония 1:1 Словакия
1 тур
3 сентября, пятница 22:30 Словакия 1:0 Северная Македония
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Испания 10 9 0 1 23:3 +20 27
2. Словакия 10 7 1 2 17:8 +9 22
3. Украина 10 6 1 3 14:4 +10 19
4. Белоруссия 10 3 2 5 8:14 -6 11
5. Люксембург 10 1 1 8 6:27 -21 4
6. Северная Македония 10 1 1 8 6:18 -12 4
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