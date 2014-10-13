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Расписание матчей
Евро-2024
Казахстан - Чехия
Казахстан - Чехия: обзор матча 13 октября 2014
Казахстан
13.10.2014, понедельник, 20:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа A, 3 тур
2 : 4
Завершен
Чехия
84'
Ю. Логвиненко
90+1'
Ю. Логвиненко
13'
Б. Докал
44'
Д. Лафата
56'
Л. Крейчи
88'
Т. Нецид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Казахстан - Чехия
ГОЛ! 2:4!
Ю. Логвиненко
Пас отдал
Д. Шомко
90'
+1
88'
ГОЛ! 1:4!
Т. Нецид
Пас отдал
Д. Лимберски
ГОЛ! 1:3!
Ю. Логвиненко
84'
Замена
А. Бейсебеков
️️️️
Д. Мирошниченко
83'
81'
Замена
В. Прохазка
️️️️
Т. Сивок
79'
Замена
Т. Нецид
️️️️
Д. Лафата
Желтая карточка
Д. Шомко
76'
Замена
А. Нургалиев
️️️️
С. Хижниченко
70'
69'
Замена
В. Пиларж
️️️️
Л. Крейчи
Замена
У. Конысбаев
️️️️
А. Карпович
58'
56'
ГОЛ! 0:3!
Л. Крейчи
Пас отдал
Д. Лимберски
Желтая карточка
Т. Нусербаев
53'
44'
ГОЛ! 0:2!
Д. Лафата
Пас отдал
П. Кадержабек
31'
Желтая карточка
Д. Коларж
Желтая карточка
А. Тагыберген
27'
13'
ГОЛ! 0:1!
Б. Докал
Пас отдал
Д. Коларж
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Казахстан
22
Андрей Сидельников
ВР
6
Андрей Карпович
ЛЗ
18
Дмитрий Шомко
ЛЗ
5
Ренат Абдулин
ЦЗ
17
Танат Нусербаев
ЦЗ
15
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
23
Юрий Логвиненко
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
4
Илья Воротников
ЦФ
20
Сергей Хижниченко
ЦФ
Чехия
1
Петр Чех
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
8
Давид Лимберски
ЦЗ
6
Томаш Сивок
ЦЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
8
Владимир Дарида
ЦП
14
Даниэль Коларж
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
15
Лукаш Ваха
ЦП
21
Давид Лафата
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Казахстан
12
Александр Мокин
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
16
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
2
Александр Киров
ЛЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
3
Марк Гурман
ЦЗ
11
Евгений Коструб
ЦП
19
Анатолий Богданов
ЦП
14
Азат Нургалиев
ЦП
7
Аслан Дарабаев
ЦП
7
Улан Конысбаев
ПП
14
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Чехия
0
Давид Бичик
ВР
1
Томаш Вацлик
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
11
Даниэл Пудил
ЦЗ
5
Вацлав Прохазка
ЦЗ
4
Радим Ржезник
ЦЗ
12
Вацлав Пиларж
ЛВ
13
Ярослав Плашил
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
7
Томаш Нецид
ЦФ
10
Матей Выдра
ЦФ
18
Йозеф Шурал
ЦФ
3-2-2-1-2
22
Сидельников
6
Карпович
5
Абдулин
17
Нусербаев
18
Шомко
15
Мирошниченко
23
Логвиненко
8
Тагыберген
9
Исламхан
20
Хижниченко
4
Воротников
4-5-1
1
Чех
2
Кадержабек
8
Лимберски
6
Сивок
3
Кадлец
8
Дарида
9
Докал
7
Крейчи
15
Ваха
14
Коларж
21
Лафата
15
Мирошниченко
21
Бейсебеков
21
Бейсебеков
15
Мирошниченко
20
Хижниченко
14
Нургалиев
14
Нургалиев
20
Хижниченко
6
Карпович
7
Конысбаев
7
Конысбаев
6
Карпович
7
Крейчи
12
Пиларж
12
Пиларж
7
Крейчи
6
Сивок
5
Прохазка
5
Прохазка
6
Сивок
21
Лафата
7
Нецид
7
Нецид
21
Лафата
Остались в запасе
Казахстан
Чехия
11
Евгений Коструб
ЦП
16
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
19
Анатолий Богданов
ЦП
12
Александр Мокин
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
2
Александр Киров
ЛЗ
3
Марк Гурман
ЦЗ
7
Аслан Дарабаев
ЦП
14
Токтар Жангылышбай
ЦФ
0
Давид Бичик
ВР
1
Томаш Вацлик
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
11
Даниэл Пудил
ЦЗ
4
Радим Ржезник
ЦЗ
13
Ярослав Плашил
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
10
Матей Выдра
ЦФ
18
Йозеф Шурал
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Остались в запасе
11
Евгений Коструб
ЦП
16
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
19
Анатолий Богданов
ЦП
12
Александр Мокин
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
2
Александр Киров
ЛЗ
3
Марк Гурман
ЦЗ
7
Аслан Дарабаев
ЦП
14
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Остались в запасе
0
Давид Бичик
ВР
1
Томаш Вацлик
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
11
Даниэл Пудил
ЦЗ
4
Радим Ржезник
ЦЗ
13
Ярослав Плашил
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
10
Матей Выдра
ЦФ
18
Йозеф Шурал
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Статистика матча Казахстан - Чехия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
- : -
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
Казахстан
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Маттиас Гестраниус
(Парайнен)
Стадион:
Астана Арена
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