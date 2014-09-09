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Расписание матчей
Евро-2024
Исландия - Турция
Исландия - Турция: обзор матча 09 сентября 2014
Исландия
09.09.2014, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа A, 1 тур
3 : 0
Завершен
Турция
18'
Й. Бедварссон
76'
Г. Сигурдссон
77'
К. Сигторссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Исландия - Турция
Замена
В. Кьяртанссон
️️️️
Й. Бедварссон
90'
+2
Замена
О. Скуласон
️️️️
Г. Сигурдссон
89'
ГОЛ! 3:0!
К. Сигторссон
Пас отдал
А. Фрейр Скуласон
77'
76'
Замена
Х. Чалханоглу
️️️️
М. Топал
ГОЛ! 2:0!
Г. Сигурдссон
76'
Замена
Р. Гисласон
️️️️
Б. Бьярнасон
70'
65'
Замена
М. Пектемек
️️️️
С. Инан
65'
Замена
О. Туфан
️️️️
О. Адин
60'
Желтая карточка
А. Туран
59'
Вторая желтая
О. Топрак
55'
Желтая карточка
О. Топрак
Желтая карточка
Г. Сигурдссон
50'
44'
Желтая карточка
Г. Генюл
Желтая карточка
А. Фрейр Скуласон
36'
ГОЛ! 1:0!
Й. Бедварссон
Пас отдал
Г. Сигурдссон
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Исландия
1
Ханнес Халльдорсон
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
14
Кэри Арнасон
ЦЗ
23
Ари Фрейр Скуласон
ЦП
18
Теодор Эльмар Бьярнасон
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
17
Арон Гуннарссон
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
22
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
Турция
12
Онур Реджер Киврак
ВР
18
Джанер Эркин
ЛЗ
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
7
Гекхан Генюл
ЦЗ
4
Омер Топрак
ЦЗ
20
Олкан Адин
ЦЗ
10
Арда Туран
ЦП
0
Эмре Белезоглу
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
15
Мехмет Топал
ЦП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Исландия
12
Гуннлейфур Гуннлейфссон
ВР
13
Ингвар Йонссон
ВР
3
Халлгримур Йонассон
ЦЗ
3
Хаукур Хейдар Хаукссон
ЦЗ
5
Солви Оттесен
ЦЗ
2
Биркир-Мар Саеварссон
ЦЗ
4
Тораринн Инги Валдимарссон
ЦП
15
Хельги Даниэльссон
ЦП
16
Олафур Скуласон
ЦП
19
Рюрик Гисласон
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
22
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Турция
1
Волкан Бабакан
ВР
1
Мерт Гюнок
ВР
3
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
17
Тарик Камдал
ЦЗ
3
Хакан Балта
ЦЗ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
6
Озан Туфан
ЦП
5
Олкай Шахан
ЦП
0
Ильхан Озек
ЦФ
0
Мевлют Эрдинг
ЦФ
0
Мустафа Пектемек
ЦФ
2-5-1-2
1
Халльдорсон
6
Сигурдссон
14
Арнасон
18
Бьярнасон
20
Халлфредссон
8
Бьярнасон
17
Гуннарссон
23
Скуласон
10
Сигурдссон
22
Бедварссон
9
Сигторссон
3-2-4-1
12
Киврак
7
Генюл
4
Топрак
20
Адин
22
Гулум
18
Эркин
0
Белезоглу
8
Инан
15
Топал
10
Туран
17
Йылмаз
10
Сигурдссон
16
Скуласон
16
Скуласон
10
Сигурдссон
8
Бьярнасон
19
Гисласон
19
Гисласон
8
Бьярнасон
22
Бедварссон
22
Кьяртанссон
22
Кьяртанссон
22
Бедварссон
15
Топал
10
Чалханоглу
10
Чалханоглу
15
Топал
20
Адин
6
Туфан
6
Туфан
20
Адин
8
Инан
0
Пектемек
0
Пектемек
8
Инан
Остались в запасе
Исландия
Турция
4
Тораринн Инги Валдимарссон
ЦП
12
Гуннлейфур Гуннлейфссон
ВР
13
Ингвар Йонссон
ВР
3
Халлгримур Йонассон
ЦЗ
3
Хаукур Хейдар Хаукссон
ЦЗ
5
Солви Оттесен
ЦЗ
2
Биркир-Мар Саеварссон
ЦЗ
15
Хельги Даниэльссон
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
Главный тренер
Ларс Лагербек
0
Ильхан Озек
ЦФ
1
Волкан Бабакан
ВР
1
Мерт Гюнок
ВР
3
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
17
Тарик Камдал
ЦЗ
3
Хакан Балта
ЦЗ
5
Олкай Шахан
ЦП
0
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
4
Тораринн Инги Валдимарссон
ЦП
12
Гуннлейфур Гуннлейфссон
ВР
13
Ингвар Йонссон
ВР
3
Халлгримур Йонассон
ЦЗ
3
Хаукур Хейдар Хаукссон
ЦЗ
5
Солви Оттесен
ЦЗ
2
Биркир-Мар Саеварссон
ЦЗ
15
Хельги Даниэльссон
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
Остались в запасе
0
Ильхан Озек
ЦФ
1
Волкан Бабакан
ВР
1
Мерт Гюнок
ВР
3
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
17
Тарик Камдал
ЦЗ
3
Хакан Балта
ЦЗ
5
Олкай Шахан
ЦП
0
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Исландия - Турция
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Исландия
Лига наций, 6 тур
Исландия
- : -
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бебек
(Риека)
Стадион:
Лаугардалсвеллур
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