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Расписание матчей
Евро-2024
Австрия - Швеция
Австрия - Швеция: обзор матча 08 сентября 2014
Австрия
08.09.2014, понедельник, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа G, 1 тур
1 : 1
Завершен
Швеция
7'
Д. Алаба (П)
12'
Э. Зенгин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Австрия - Швеция
Замена
В. Лазаро
️️️️
М. Харник
85'
84'
Замена
П. Вернблум
️️️️
К. Чельстрем
80'
Желтая карточка
К. Чельстрем
Замена
К. Ляйтгеб
️️️️
З. Юнузович
77'
Желтая карточка
Ф. Кляйн
74'
71'
Замена
Й. Элмандер
️️️️
Д. Дурмаз
Замена
Р. Окотие
️️️️
М. Янко
68'
59'
Желтая карточка
С. Ларссон
21'
Желтая карточка
З. Ибрагимович
12'
ГОЛ! 1:1!
Э. Зенгин
Пас отдал
З. Ибрагимович
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Алаба
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
1
Роберт Альмер
ВР
5
Кристиан Фукс
ЛЗ
4
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
3
Александар Драгович
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ПЗ
8
Давид Алаба
ЛП
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Златко Юнузович
ЦП
11
Мартин Харник
ПП
21
Марк Янко
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Швеция
1
Андреас Исакссон
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
18
Мартин Ольссон
ЛЗ
3
Микаэль Антонссон
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
22
Эркан Зенгин
ЛП
9
Ким Чельстрем
ОП
13
Альбин Экдаль
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
21
Джимми Дурмаз
ПП
10
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Австрия
1
Хайнц Линднер
ВР
23
Рамазан Озкан
ВР
16
Кевин Виммер
ЦЗ
15
Себастьян Предль
ЦЗ
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
22
Валентино Лазаро
ПЗ
2
Гиорги Гарич
ПЗ
6
Штефан Илсанкер
ЦП
18
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
9
Рубин-Рафаэль Окотие
ЦФ
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Швеция
23
Йохан Далин
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
0
Пер Нильссон
ЦЗ
15
Йонас Ольссон
ЦЗ
2
Маттиас Юханссон
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
16
Понтус Вернблум
ОП
20
Ола Тойвонен
ЦП
14
Бранимир Хргота
ЦФ
6
Набиль Бауи
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
4-1-3-2
1
Альмер
5
Фукс
4
Хинтереггер
3
Драгович
17
Кляйн
14
Баумгартлингер
8
Алаба
10
Юнузович
11
Харник
7
Арнаутович
21
Янко
4-1-4-1
1
Исакссон
5
Бенгтссон
3
Антонссон
4
Гранквист
18
Ольссон
9
Чельстрем
21
Дурмаз
13
Экдаль
7
Ларссон
22
Зенгин
10
Ибрагимович
11
Харник
22
Лазаро
22
Лазаро
11
Харник
10
Юнузович
18
Ляйтгеб
18
Ляйтгеб
10
Юнузович
21
Янко
9
Окотие
9
Окотие
21
Янко
9
Чельстрем
16
Вернблум
16
Вернблум
9
Чельстрем
21
Дурмаз
11
Элмандер
11
Элмандер
21
Дурмаз
Остались в запасе
Австрия
Швеция
1
Хайнц Линднер
ВР
23
Рамазан Озкан
ВР
16
Кевин Виммер
ЦЗ
15
Себастьян Предль
ЦЗ
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
2
Гиорги Гарич
ПЗ
6
Штефан Илсанкер
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
23
Йохан Далин
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
0
Пер Нильссон
ЦЗ
15
Йонас Ольссон
ЦЗ
2
Маттиас Юханссон
ПЗ
20
Ола Тойвонен
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
14
Бранимир Хргота
ЦФ
6
Набиль Бауи
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Остались в запасе
1
Хайнц Линднер
ВР
23
Рамазан Озкан
ВР
16
Кевин Виммер
ЦЗ
15
Себастьян Предль
ЦЗ
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
2
Гиорги Гарич
ПЗ
6
Штефан Илсанкер
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Остались в запасе
23
Йохан Далин
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
0
Пер Нильссон
ЦЗ
15
Йонас Ольссон
ЦЗ
2
Маттиас Юханссон
ПЗ
20
Ола Тойвонен
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
14
Бранимир Хргота
ЦФ
6
Набиль Бауи
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Эрик Хамрен
Статистика матча Австрия - Швеция
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
- : -
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
- : -
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Информация о матче
Главный судья:
Павел Краловец
(Домажлице)
Стадион:
Эрнст Хаппель
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 22:40 (прямая)
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