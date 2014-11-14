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Расписание матчей
Евро-2024
Шотландия - Ирландия
Шотландия - Ирландия: обзор матча 14 ноября 2014
Шотландия
14.11.2014, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа D, 4 тур
1 : 0
Завершен
Ирландия
75'
Ш. Мэлони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шотландия - Ирландия
90'
Желтая карточка
С. Куинн
Замена
Д. Флетчер
️️️️
И. Анья
88'
Желтая карточка
Э. Робертсон
82'
78'
Замена
Р. Кин
️️️️
Д. Хендрик
ГОЛ! 1:0!
Ш. Мэлони
Пас отдал
С. Браун
75'
68'
Замена
Р. Брэди
️️️️
Ш. Лонг
68'
Замена
С. Куинн
️️️️
Д. Гибсон
59'
Желтая карточка
Ш. Коулмен
Замена
К. Мартин
️️️️
С. Флетчер
56'
30'
Желтая карточка
Д. Хендрик
15'
Желтая карточка
Э. МакГиди
Желтая карточка
Г. Хэнли
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шотландия
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
4
Расселл Мартин
ЦЗ
6
Шон Мэлони
ЛП
8
Скотт Браун
ЦП
11
Икечи Анья
ЦП
10
Стивен Нейсмит
ЦФ
9
Стивен Флетчер
ЦФ
Ирландия
1
Дэвид Форд
ВР
5
Ричард Кио
ЦЗ
4
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
7
Эйден МакГиди
ЛВ
17
Стивен Уорд
ЦП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
13
Джеффри Хендрик
ЦП
18
Даррон Гибсон
ЦП
14
Джонатан Уолтерс
ЦФ
9
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Шотландия
21
Крейг Гордон
ВР
21
Мэттью Гилкс
ВР
5
Гордон Грир
ЦЗ
14
Кристоф Берра
ЦЗ
16
Грэм Дорранс
ЦП
20
Крис Бурк
ЦП
17
Бэрри Беннэн
ЦП
19
Даррен Флетчер
ЦП
16
Джонни Расселл
ЦП
13
Крис Мартин
ЦФ
23
Стив Мэй
ЦФ
Ирландия
21
Барри Мерфи
ВР
23
Даррен Рэндольф
ВР
16
Шей Гивен
ВР
5
Киран Кларк
ЦЗ
4
Алекс Пирс
ЦЗ
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
18
Дэвид Мейлер
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
22
Стивен Куинн
ЦП
10
Робби Кин
ЦФ
15
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
3-2-3-2
1
Маршалл
3
Уиттакер
5
Хэнли
4
Мартин
3
Робертсон
4
Малгрю
6
Мэлони
11
Анья
8
Браун
9
Флетчер
10
Нейсмит
3-4-1-2
1
Форд
2
Коулмен
4
О'Ши
5
Кио
11
МакКлин
13
Хендрик
18
Гибсон
17
Уорд
7
МакГиди
9
Лонг
14
Уолтерс
11
Анья
19
Флетчер
19
Флетчер
11
Анья
9
Флетчер
13
Мартин
13
Мартин
9
Флетчер
9
Лонг
11
Брэди
11
Брэди
9
Лонг
18
Гибсон
22
Куинн
22
Куинн
18
Гибсон
13
Хендрик
10
Кин
10
Кин
13
Хендрик
Остались в запасе
Шотландия
Ирландия
21
Крейг Гордон
ВР
21
Мэттью Гилкс
ВР
5
Гордон Грир
ЦЗ
14
Кристоф Берра
ЦЗ
16
Грэм Дорранс
ЦП
20
Крис Бурк
ЦП
17
Бэрри Беннэн
ЦП
16
Джонни Расселл
ЦП
23
Стив Мэй
ЦФ
21
Барри Мерфи
ВР
23
Даррен Рэндольф
ВР
16
Шей Гивен
ВР
5
Киран Кларк
ЦЗ
4
Алекс Пирс
ЦЗ
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
18
Дэвид Мейлер
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
15
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
21
Крейг Гордон
ВР
21
Мэттью Гилкс
ВР
5
Гордон Грир
ЦЗ
14
Кристоф Берра
ЦЗ
16
Грэм Дорранс
ЦП
20
Крис Бурк
ЦП
17
Бэрри Беннэн
ЦП
16
Джонни Расселл
ЦП
23
Стив Мэй
ЦФ
Остались в запасе
21
Барри Мерфи
ВР
23
Даррен Рэндольф
ВР
16
Шей Гивен
ВР
5
Киран Кларк
ЦЗ
4
Алекс Пирс
ЦЗ
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
18
Дэвид Мейлер
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
15
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Шотландия - Ирландия
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
- : -
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Ирландия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
- : -
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Косово
1 : 0
24.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Стадион:
Селтик Парк
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