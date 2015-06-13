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Ирландия - Шотландия
Ирландия - Шотландия: обзор матча 13 июня 2015
Ирландия
13.06.2015, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа D, 6 тур
1 : 1
Завершен
Шотландия
38'
Д. Уолтерс
47'
Д. О'Ши (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ирландия - Шотландия
90'
+2
Замена
К. Берра
️️️️
С. Нейсмит
88'
Желтая карточка
С. Нейсмит
Желтая карточка
Д. МакКлин
88'
85'
Замена
Д. МакАртур
️️️️
С. Браун
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Д. Мерфи
80'
Замена
Р. Кин
️️️️
В. Хулахан
73'
Замена
Д. МакКлин
️️️️
Г. Уилэн
68'
47'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. О'Ши
46'
Замена
И. Анья
️️️️
М. Ритчи
ГОЛ! 1:0!
Д. Уолтерс
Пас отдал
Д. Мерфи
38'
Желтая карточка
Д. МакКарти
30'
Желтая карточка
Г. Уилэн
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирландия
16
Шей Гивен
ВР
4
Джон О'Ши
ЦЗ
20
Марк Уилсон
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
13
Джеффри Хендрик
ЦП
8
Джеймс МакКарти
ЦП
6
Гленн Уилэн
ЦП
20
Весли Хулахан
ЦП
14
Джонатан Уолтерс
ЦФ
21
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Шотландия
1
Дэвид Маршалл
ВР
4
Мэтт Ритчи
ЛЗ
2
Алан Хаттон
ЦЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
16
Крэйг Форсит
ЦЗ
4
Расселл Мартин
ЦЗ
6
Шон Мэлони
ЛП
8
Скотт Браун
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
9
Стивен Флетчер
ЦФ
10
Стивен Нейсмит
ЦФ
Ирландия
1
Дэвид Форд
ВР
1
Кирен Вествуд
ВР
5
Ричард Кио
ЦЗ
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
7
Эйден МакГиди
ЛВ
17
Стивен Уорд
ЦП
18
Дэвид Мейлер
ЦП
22
Стивен Куинн
ЦП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
9
Шейн Лонг
ЦФ
10
Робби Кин
ЦФ
15
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Шотландия
21
Крейг Сэмсон
ВР
21
Крейг Гордон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
5
Гордон Грир
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
14
Кристоф Берра
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
19
Даррен Флетчер
ЦП
18
Джеймс МакАртур
ЦП
11
Икечи Анья
ЦП
25
Джеймс Форрест
ПВ
20
Ли Гриффитс
ЦФ
3-5-2
16
Гивен
4
О'Ши
20
Уилсон
2
Коулмен
11
Брэди
8
МакКарти
6
Уилэн
20
Хулахан
13
Хендрик
21
Мерфи
14
Уолтерс
3-2-3-2
1
Маршалл
4
Малгрю
16
Форсит
4
Мартин
2
Хаттон
4
Ритчи
8
Браун
7
Моррисон
6
Мэлони
10
Нейсмит
9
Флетчер
6
Уилэн
11
МакКлин
11
МакКлин
6
Уилэн
21
Мерфи
9
Лонг
9
Лонг
21
Мерфи
20
Хулахан
10
Кин
10
Кин
20
Хулахан
10
Нейсмит
14
Берра
14
Берра
10
Нейсмит
8
Браун
18
МакАртур
18
МакАртур
8
Браун
4
Ритчи
11
Анья
11
Анья
4
Ритчи
Остались в запасе
Ирландия
Шотландия
1
Дэвид Форд
ВР
1
Кирен Вествуд
ВР
5
Ричард Кио
ЦЗ
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
17
Стивен Уорд
ЦП
18
Дэвид Мейлер
ЦП
22
Стивен Куинн
ЦП
7
Эйден МакГиди
ЛВ
15
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
25
Джеймс Форрест
ПВ
21
Крейг Сэмсон
ВР
21
Крейг Гордон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
5
Гордон Грир
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
19
Даррен Флетчер
ЦП
20
Ли Гриффитс
ЦФ
Остались в запасе
1
Дэвид Форд
ВР
1
Кирен Вествуд
ВР
5
Ричард Кио
ЦЗ
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
17
Стивен Уорд
ЦП
18
Дэвид Мейлер
ЦП
22
Стивен Куинн
ЦП
7
Эйден МакГиди
ЛВ
15
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Остались в запасе
25
Джеймс Форрест
ПВ
21
Крейг Сэмсон
ВР
21
Крейг Гордон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
5
Гордон Грир
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
19
Даррен Флетчер
ЦП
20
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Ирландия - Шотландия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ирландия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
- : -
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Косово
1 : 0
24.09.2026
Ирландия
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
- : -
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Авива-Стэдиум
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